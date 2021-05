Canederli alle ortiche, la ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta dei canederli alle ortiche, il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 maggio 2021 di Barbara De Nigris. Non è un piatto invernale, anzi la De Nigris suggerisce di cucinare in questo periodo le ortiche e quindi i canederli alle ortiche. L’acqua delle ortiche è ottima per le piante che fioriscono ma anche per il cuoio capelluto, come consiglia la dottoressa Evelina Flachi. Torniamo ai canederli con la salsa besciamella e possiamo di certo preparare questa ricetta E’ sempre mezzogiorno, magari un piatto unico da portare in tavola a pranzo o a cena. Ecco la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei canederli verdi con le ortiche e pane.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO BARBARA DE NIGRIS – CANEDERLI ALLE ORTICHE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo a dadini il pane e versiamo tutto nella ciotola. Scaldiamo il latte e lo versiamo in un’altra ciotola, aggiungiamo le uova e sbattiamo con la forchetta, aggiungiamo questo composto nella ciotola grande con il pane. Uniamo sale, pepe e mescoliamo.

Le ortiche pulite le lasciamo in acqua fredda, le laviamo tanto e lessiamo in acqua bollente, scoliamo bene e tritiamo al coltello, saltiamo in padella con burro e cipolla tritata, facciamo soffriggere. Aggiungiamo le ortiche nella padella con burro e cipolla. Aggiungiamo poi ortiche e cipolla nella ciotola grande, amalgamiamo bene. Facciamo riposare l’impasto 30 minuti.

Facciamo i canederli, le palline di circa 60/70 grammi ma non di più. Lessiamo i canederli in acqua bollente e salata, cuociamo sobbollendo per 12 minuti circa e scoliamo.

Per la besciamella scaldiamo il latte. In un’altra pentola sciogliamo il burro, uniamo la farina, mescoliamo e poi versiamo qui il latte un po’ alla volta, mescoliamo e poi lo versiamo tutto. Facciamo cuocere sempre mescolando, saliamo pochissimo e alla fine aggiungiamo le uova sbattute mescolando velocemente, poi stemperiamo con un po’ di acqua di cottura dei canederli, mescoliamo ancora completando con il formaggio grattugiato. In padella sciogliamo il burro con la pancetta a fette tagliata a pezzetti.

Nel piatto versiamo la besciamella all’uovo e adagiamo i canederli, completiamo con la pancetta e il burro fuso, poi anche formaggio grattugiato.