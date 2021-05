Gnocchi a modo mio con la mozzarella, ricetta di Zia Cri

La ricetta E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri per fare gli gnocchi con le patate. E’ la ricetta degli gnocchi a modo mio di Zia Cri, il primo piatto speciale di oggi 20 maggio 2021. Gnocchi verdi dalla cucina di Antonella Clerici per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Sono verdi perché Zia Cri aggiunge basilico e prezzemolo che frulla con l’uovo. E’ davvero una ricetta golosa, gli gnocchi alla sorrentina sono sempre una vera bontà ma questa ricetta di oggi di Zia Cri rende gli gnocchi ancora più buono. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno perfetta per tutta la famiglia. Non perdete questa ricetta degli gnocchi verdi con la mozzarella e le altre ricette di Zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – GNOCCHI A MODO MIO DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo le patate, peliamo e schiacciamo ancora un po’ tiepide con lo schiacciapatate e poi facciamo raffreddare. Prezzemolo, uovo e basilico li frulliamo con il mixer a immersione.

Versiamo le patate sul tavolo, aggiungiamo la farina e la salsa verde appena frullata, impastiamo bene il tutto aggiungendo sale e pepe. Otteniamo un composto semplice da lavorare, ci aiutiamo con un pochino di farina e otteniamo dei salsicciotti che tagliamo a pezzi tutti uguali. Ogni pezzo lo passiamo sui rebbi della forchetta scavandolo e rigandolo.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, pochi minuti e sono cotti, in pratica appena salgono a galla sono pronti e possiamo scolare.

In padella mettiamo un po’ di olio e i due spicchi di aglio, facciamo insaporire. Laviamo i pomodori e li tagliamo a pezzi, aggiungiamo in padella, facciamo cuocere aggiungendo il basilico fresco, saliamo. Deve cuocere 20 minuti circa e poi possiamo scegliere se frullare o meno. Aggiungiamo altro basilico fresco.

Tagliamo la mozzarella asciutta a pezzi. Versiamo gli gnocchi nella ciotola e condiamo con il pomodoro cotto, il formaggio grattugiato. Versiamo poi nella teglia da forno e aggiungiamo la mozzarella, completiamo con il formaggio grattugiato e mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti circa.