Insalata di polpo e patate, la ricetta speciale di Zia Cri

La ricetta dell’insalata di polpo e patate di Zia Cri è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 maggio 2021. Una ricetta originale che dobbiamo provare tutti perché Zia Cri prepara davvero un’insalata e non la solita polpo e patate. Infatti la ricetta con il polpo di E’ sempre mezzogiorno è molto colorata, Zia Cri aggiunge il mango, i frutti di bosco e l’arancia ma non solo perché ci sono anche i ravanelli, i finocchi e tanto altro. Di certo non ci facciamo scappare questa ricetta di Zia Cri di oggi, la ricette con il polpo, la ricetta estiva che tutti dobbiamo provare, anche Evelina Flachi che approva del tutto.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – INSALATA DI POLPO E PATATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo con la cottura che va fatta in acqua, sedano, carota e cipolla, sale, pepe in grani, si parte dall’acqua fredda e dal bollore facciamo cuocere il polpo 40 – 45 minuti con la fiamma bassa. Non forare mai con il metallo ma con uno spiedino di legno. Facciamo raffreddare nell’acqua di cottura. Poi lo scoliamo e tagliamo a pezzi.

Facciamo la salsetta del condimento con senape, succo di limone, lime e zenzero grattugiato. Puliamo l’arancia a vivo e tagliamo a fettine ma il succo lo versiamo nella salsetta. Mescoliamo la salsetta con la forchetta, aggiungiamo il sedano a pezzettini, i finocchi tagliati sottili, saliamo e pepiamo, aggiungiamo anche i ravanelli a fettine. Aggiungiamo qui il polpo, facciamo insaporire.

Lessiamo le patate, peliamo e tagliamo a fette tonde, mettiamo nel piatto e sopra versiamo l’insalata con tutta la salsina. Completiamo con mango, le fettine di arancia e i frutti di bosco.