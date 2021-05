Ravioloni con crescenza, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta dei ravioloni con crescenza di Daniele Persegani è la ricetta del primo piatto per E’ sempre mezzogiorno oggi 25 maggio 2021. I ravioli questa volta Persegani li ritaglia triangolari e ben grandi. Peperoni, spinaci, crescenza, un impasto facile da preparare e poco altro e abbiamo la ricetta dei ravioli verdi E’ sempre mezzogiorno. Tante risate in cucina quando c’è Persegani e non manca il saluto a zia Cri che da ieri è assente perché non è stata molto bene e ha bisogno di curarsi. Che buoni questi ravioli con ripieno di crescenza e salsa di peperoni di oggi, un altro primo piatto da copiare dopo la ricetta della tiella di Ulisse con scarola e alici di Francesca Marsetti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI OGGI 25 MAGGIO 2021 – RAVIOLONI CON CRESCENZA DI DANIELE PERSEGANI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo l’impasto con la farina, le uova, la purea di spinaci e l’olio di semi, facciamo riposare 30 minuti. Tiriamo la sfoglia verde.

Mettiamo i peperoni interi in forno, sulla griglia a 200° C per circa 30 minuti, il tempo però dipende dal forno. Facciamo raffreddare i peperoni cotti nel sacchetto, così togliamo facilmente la pelle. Tagliamo a falde ed eliminiamo i semi. Tagliamo i peperoni a striscioline.

Per il ripieno versiamo nella ciotola la crescenza con il sale, pepe, noce moscata, formaggio grattugiato, prezzemolo tritato, due tuorli e mescoliamo bene. Questo ripieno è ancora più buono se lo prepariamo la sera prima. Se la crema è troppo morbida aggiungiamo un po’ di formaggio grattugiato in più.

Sulla sfoglia disponiamo i ciuffetti di ripieno e ripieghiamo sopra la pasta, ritagliamo con la rotella dentellata, in questo caso Daniele Persegani tagliamo i ravolioni, ricordiamoci di fare uscire l’aria in eccesso.

Per la salsa: mettiamo il burro e l’aglio in padella, facciamo soffriggere e poi aggiungiamo i peperoni che tagliamo a pezzettini, facciamo insaporire, togliamo l’aglio e aggiungiamo mascarpone e formaggio grattugiato, mescoliamo.

Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata e scoliamo in padella con la salsa, facciamo saltare e serviamo.