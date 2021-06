Fettuccine alla curcuma con seppie, ricetta Gian Piero Fava

Da E’ sempre mezzogiorno oggi 1 giugno 2021 la ricetta di Gian Piero Fava delle fettuccine alla curcuma e pepe con seppia. Fettuccine colorate con la curcuma ma attenzione perché alla curcuma va aggiunto sempre il pepe, solo in questo modo utilizziamo le sue proprietà. Un primo piatto dello chef romano che sceglie le seppie, un abbinamento perfetto ma anche una gustosa idea per una ricetta estiva E’ sempre mezzogiorno. Seguiamo nel dettaglio la ricetta delle fettuccine con seppie, piselli e salicornia di Gian Piero Fava, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del martedì. Non perdete questa ricetta della pasta con le seppie

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO GIAN PIERO FAVA – FETTUCCINE ALLA CURCUMA E PEPE CON SEPPIE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo le farine con le uova già sbattute con curcuma e pepe, otteniamo il panetto che se possibile facciamo riposare 30 minuti coperto. Tiriamo la sfoglia e ritagliamo le fettuccine.

Tagliamo il cipollotto a fettine sottili e mettiamo nella pentola con un po’ di olio, facciamo andare e uniamo i piselli, saliamo, facciamo andare velocemente e poi frulliamo ottenendo la crema di piselli.

In una padella scaldiamo olio e aglio, aggiungiamo le alici sott'olio e un po' di peperoncino a pezzetti, facciamo andare.

Sbollentiamo la salicornia in acqua per 5 minuti, scoliamo e ripetiamo la stessa operazione e scoliamo.

Tagliamo la parte della testa della seppia, il corpo lo tagliamo a striscioline e mariniamo con olio e timo fresco.

Nella padella con l’aglio uniamo qualche pezzetto di seppia, prezzemolo tritato, scaldiamo e sfumiamo con il vino bianco. Togliamo l’aglio.

Cuociamo le tagliatelle in acqua bollente ma non aggiungiamo sale, aggiungiamo invece la salicornia già lessata e scolata due volte. Scoliamo la pasta e la salicornia, versiamo in padella con il condimento, mantechiamo e aggiungiamo la seppia marinata. Serviamo su una base di crema di piselli.