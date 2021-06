Tortini di riso alla parmigiana, la ricetta di Sergio Barzetti per l’estate

La ricetta dei tortini di riso alla parmigiana di Sergio Barzetti è il primo piatto goloso di oggi 7 giugno 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Barzetti sta molto meglio, dopo il covid si sta riprendendo un po’ alla volta. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno propone una ricetta con il riso, è lui il vero esperto di questo ottimo ingredienti. Un risotto al pomodoro che deve risultare abbastanza asciutto, tutto molto semplice. Dalle ricette di Sergio Barzetti per E’ sempre mezzogiorno la ricetta di questi tortini di riso con le melanzane, un’idea da non perdere così come non possiamo perdere i consigli di Sergio Barzetti tra frittura e altro. Ecco come si fanno i tortini di riso al pomodoro, i tortini di riso alla parmigiana di melanzane.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI SERGIO BARZETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo subito un brodo vegetale classico. In pentola mettiamo un po’ di olio di oliva, la cipolla tritata, ovviamente una foglia di alloro e il riso, facciamo ben tostare il riso mescolando. Sfumiamo con il vino bianco e poi cuociamo versando il pomodoro, il brodo necessario, un po’ di zucchero e sale. Una volta cotto e asciutto mantechiamo con il formaggio grattugiato e un filo di olio di oliva. Versiamo poi nella teglia o un contenitore largo e facciamo raffreddare.

Laviamo le melanzane, massaggiamo con l’olio di oliva e mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti. Togliamo dal forno, tagliamo la parte superiore, tagliamo via la buccia e abbiamo la polpa. La polpa di melanzane la condiamo con olio, sale, pepe, basilico e possiamo già avere un ottimo antipasto se servita con delle bruschette.

Tagliamo le melanzane crude a fette tonde e anche abbastanza spesse, passiamo nella farina, magari quella di riso, e friggiamo in olio profondo e bollente. La farina di riso è perfetta per le fritture.

Sulla carta forno adagiamo l’anello di acciaio piccolo e versiamo un po’ di riso, compattiamo e aggiungiamo la melanzana fritta, la fetta di scamorza, la foglia di basilico, altro riso e schiacciamo partendo dai bordi. Completiamo se vogliamo con formaggio grattugiato, togliamo l’anello e mettiamo in forno 6 minuti a 180° C. Serviamo con la polpa condita e un filo di olio al basilico.