Sergio Barzetti torna a E’ sempre mezzogiorno ma è ancora dura dopo il Covid

Finalmente Sergio Barzetti è tornato nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Non ha perso il buon umore ma ha avuto il covid e non nasconde che è stata dura e che ancora porta gli strascichi. “Come stai? Non ti abbiamo visto per un po’ di tempo, io ho spiegato al pubblico quando tu mi hai dato l’autorizzazione a farlo” Antonella Clerici accoglie Barzetti riferendo che ovviamente è negativo ma che non è stato semplice per lui. “Piano piano si viene fuori da queste cose… io ho 46 anni…” come a volere confermare che il coronavirus non tocca solo le persone anziane o le persone fragili. “E’ stata dura e lo è anche adesso”, Sergio Barzetti si riferisce agli strascichi che sono importanti e aggiunge che bisogna curarsi e affidarsi ai dottori. Per fortuna non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, è rimasto in isolamento nella sua casa circondato a distanza dall’affetto e dall’aiuto di tutti. Ma aveva un altro peso da sopportare: suo madre che invece è stata ricoverata. Anche lei adesso sta bene, Barzetti è tornato in tv solo dopo le dimissioni della sua mamma.

SERGIO BARZETTI DOPO IL COVID

“Nella negatività ho visto l’umanità” Sergio Barzetti ha vito la positività in chi gli è stato accanto, nel vicino, negli amici, nei dottori, ovviamente nella famiglia: “L’umanità è l’ingrediente base”.

“Mi sono commossa nel vedere Sergio, perché veramente è stato male” confessa Antonella Clerici che solo ieri ha potuto raccontare di Barzetti. Adesso sta bene ma è evidente che non è del tutto in gran forma, è evidente che per quanto abbia vinto contro il covid adesso debba ancora attendere prima di dire che tutto è passato del tutto. Si torna a cucinare, Mr Alloro prepara ovviamente un ottimo risotto, un primo piatto colorato, il suo buon umore c’è sempre ma con un po’ di stanchezza in più.