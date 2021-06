Tortelli ai mirtilli, la ricetta di Francesca Marsetti

Da provare i tortelli rossi, i tortelli ai mirtilli di Francesca Marsetti. E’ la ricetta del primo piatto di oggi 10 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta una ricetta originale suggerita dalla Marsetti ma in quanti proveranno a fare questo piatto di pasta fresca e ripiena. La pasta con i mirtilli però è davvero una golosa idea, una vera sorpresa soprattutto impastare con l’estratto di mirtilli. Ottima l’idea del ripieno di ricotta, da provare magari il gambuccio per scoprire l’abbinamento. Ecco come si fanno i tortelli, questi ravioli ai mirtilli con gambuccio e ricotta di Francesca Marsetti per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARSETTI – TORTELLI AI MIRTILLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con l’uovo, sale, un filo di olio di oliva e anche l’estratto di mirtilli, otteniamo il classico panetto che facciamo riposare avvolto nella pellicola per alimenti per mezz’ora. Tiriamo la sfoglia.

Per il ripieno facciamo rosolare in padella il gambuccio tritato con il coltello, deve diventare croccante.

Nella ciotola lavoriamo la ricotta con sale e pepe, aggiungiamo il gambuccio raffreddato e anche quello fresco, amalgamiamo, se necessario uniamo un pochino di farina di riso ma la scelta migliore è quella di usare ricotta ben scolata. Abbiamo il ripieno che adagiamo sulla sfoglia in piccoli mucchietti.

Copriamo con la sfoglia e sigilliamo, ritagliamo i tortelli con gli stampini o con la rotella dentellata. Cuociamo in acqua bollente salata, bastano pochi minuti.

Mettiamo i mirtilli nella ciotolina con l’aceto e un pizzico di sale, schiacciamo con la forchetta e teniamo da parte.

Per la salsa mettiamo la panna nel pentolino, scaldiamo e uniamo il pecorino grattugiato, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Scoliamo i tortelli e saltiamo in padella con l’estratto di mirtillo, serviamo con la salsa panna e pecorino e i mirtilli marinati, ma anche del gambuccio croccante se l’abbiamo tenuto da parte.