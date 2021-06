Le ricette di Zia Cri dei tre sughi per le paste estive

La ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, in realtà sono tre ricette per le paste estive, sono paste ai sughi estivi. Usiamo le caserecce o un altro formato di pasta ma sono i sughi la vera cosa da copiare oggi 14 giugno 2021 con Zia Cri per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Per l’estate vogliamo solo ricette fresche e leggere ma anche gustose e queste ricette di oggi di Zia Cri sono perfette. Inoltre, possiamo servire queste tre paste E’ sempre mezzogiorno sia fredde che calde. Ecco come si fa la pasta con peperoni e pollo, la pasta con la crema di zucchine e calamari, la pasta con zucchine, carote, carciofini sott’olio e panna. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno del lunedì.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TRE SUGHI PER LE TRE PASTE DELL’ESTATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo le carote tagliate a julienne con in padella con il burro, aggiungiamo anche le zucchine tagliate nello stesso modo. Alziamo la fiamma e rosoliamo velocemente, saliamo e aggiungiamo poi i carciofini sott’olio, facciamo cuocere e poi versiamo la panna, mescoliamo e facciamo andare ancora un po’. Versiamo la pasta al dente e facciamo tirare un po’. Completiamo servendo con un trito di scorza di limone e prezzemolo.

Cuociamo il peperone in forno, facciamo abbrustolire e togliamo la pelle, tagliamo a striscioline. Tagliamo la cipolla rossa a fettine e mettiamo in un’altra padella con un po’ di olio di oliva, aggiungiamo il petto di pollo tagliato a striscioline, saliamo e facciamo andare, uniamo i peperoni. Versiamo qui la pasta al dente, facciamo insaporire e serviamo completando con pezzetti di avocado insaporiti con sale, pepe e olio.

Per il terzo sugo: nella terza padella rosoliamo lo scalogno tritato con un po’ di olio, poi uniamo due zucchine tagliate a dadini e facciamo andare, poi frulliamo e abbiamo la cremina, rimettiamo in padella e aggiungiamo un filo di olio di oliva. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, facciamo insaporire.

Con sale, pepe, lime o limone, olio di oliva e maggiorana fresca, con questa emulsione mariniamo i calamari tagliati a striscioline o a rondelle. Scoliamo i calamari e aggiungiamo nella pasta con le zucchine, facciamo insaporire velocemente e serviamo. Completiamo nel piatto con la scamorza affumicata a striscioline.