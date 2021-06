Ricette Sergio Barzetti: la vera insalata di riso

La ricetta della vera insalata di riso è la ricetta di Sergio Barzetti di oggi 14 giugno 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Sergio Barzetti suggerisce l’alternativa al riso basmati, quindi compriamo l’apollo, il jasmine, il gange, un primo piatto estivo perfetto. Ovviamente prepariamo prima l’insalata di riso di Barzetti, mettiamo in frigo e abbiamo un piatto perfetto, un riso semplice ma con fagiolini, piselli, carote, pinoli, pomodorini, zucchine, peperoni. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Mr Alloro per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dell’insalata di riso con le verdure. Da copiare l’idea dei pinoli.

RICETTE SERGIO BARZETTI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA VERA INSALATA DI RISO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nell’acqua in pentola mettiamo un aroma, magari basilico, menta, alloro o altro. Cuociamo il riso e i fagiolini puliti, insieme in acqua bollente, aromatizzata e salata. Scoliamo e condiamo con un po’ di olio di oliva, facciamo raffreddare.

In un pentolino mettiamo l’olio, i pinoli e facciamo andar, devono diventare color biscotto. Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamo nella ciotolina, uniamo il basilico fresco spezzettato a mano e qui versiamo l’olio bollente con i pinoli tostati, mescoliamo.

Tagliamo il peperone, a cui togliamo filamenti bianchi e semi, a dadini. Tagliamo le zucchine

In una padella antiaderente scaldiamo un po’ di olio e mettiamo peperone e zucchine, non saliamo ma facciamo rosolare velocemente, devono restare croccanti e se saliamo si ammorbidiscono.

Salvia ed erba amara, tritiamo al coltello e versiamo nella ciotola con le uova, lo yogurt e il formaggio grattugiato, sbattiamo e versiamo nella teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti. Facciamo raffreddare e tagliamo a dadini la frittata al forno.

Nella ciotola versiamo il riso con i fagiolini raffreddati, aggiungiamo i pomodorini con i pinoli, i piselli freschi, la frittata a dadini, le carote, peperoni, zucchine, il succo di limone, melissa e mettiamo in frigo o serviamo subito.