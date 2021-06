Pasta fredda giamaicana, la ricetta di Francesca Marsetti per l’estate

La ricetta di Francesca Marsetti della pasta fredda giamaicana, un primo piatto estivo per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di oggi 17 giugno 2021. E’ la ricetta della pasta fredda di Francesca Marsetti, è la pasta dell’estate ma non ci sembra per niente leggera. Ottimi ingredienti ma la maionese rende tutto un po’ pesante anche se tanto goloso. Non perdete la ricetta della pasta fredda alla giamaicana, l’insalata di pasta con avocado, pollo, mais, carote e maionese ma non solo. Non perdete anche le altre ricette di oggi con Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARSETTI – PASTA FREDDA GIAMAICANA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo subito la pasta in acqua bollente e salata, lasciamo indietro la cottura di un paio di minuti, facciamo raffreddare.

In padella antiaderente versiamo un pochino di olio, il cipollotto tagliato sottile, il petto di pollo a pezzetti piccoli, facciamo rosolare, cuocere bene.

Polpa di granceola, avocado a dadini, un po’ di limone o lime e sale, amalgamiamo il tutto in una ciotola.

Prepariamo la maionese: versiamo nel bicchiere alto l’olio di semi di girasole, l’uovo intero, un pizzico di sale, un pochino di senape in crema. Frulliamo con il mixer a immersione e otteniamo la salsa. A parte grattugiamo la carota e saliamo insieme al mais.

Abbiamo nella ciotola grande la pasta ben fredda, aggiungiamo la maionese, pepe macinato fresco, mescoliamo e aggiungiamo le carote con il mais, aggiungiamo l’avocado con gli altri ingredienti, amalgamiamo e aggiungiamo un po’ di succo di lime. Completiamo con il pollo che abbiamo cotto e fatto raffreddare. Facciamo insaporire il tutto. Se non piace la granceola vanno bene anche i gamberi.