Ricette di Samya, garganelli alla crema di peperoni

La ricetta dei garganelli con la crema di peperoni è il primo piatto di Samya, una delle ricette Mattino 5 per l’estate. Una ricetta diversa dal solito, così Samya presenta la sua ricetta con la crema di peperoni. Una pasta con i peperoni che non è la solita, una pasta con la crema di peperoni, quindi più leggera ma molto golosa. Come sempre le ricette di Samya sono facili e veloci ma questi garganelli alla crema di peperoni sono un piatto unico perché nella ricetta c’è anche il tonno sott’olio. Possiamo aumentare o diminuire le dosi, rendere la ricetta estiva di Samya più leggera o anche più calorica. Non perdete questa e le altre ricette con i peperoni, grandi protagonisti in cucina per tutta l’estate insieme alle zucchine e alle melanzane, ai peperoni e tanta frutta colorata.

LA RICETTA DI SAMYA DEI GARGANELLI CON LA CREMA DI PEPERONI – RICETTE MATTINO 5

Ingredienti: 350 g di garganelli all’uovo, 2 peperoni rossi, olio di oliva, sale, pepe e 150 g di tonno sott’olio

Preparazione: abbiamo i garganelli all’uovo ma possiamo anche usare un altro tipo di pasta. Laviamo i peperoni e disponiamo interi sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 200° C già raggiunti per 40 minuti. Abbiamo arrostito i peperoni, il consiglio è di metterli ben caldi nel sacchetto di carta e farli raffreddare così possiamo togliere facilmente la pelle. Togliamo anche i semi e tagliamo i peperoni a pezzettoni.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, serviranno 10 minuti circa ma lasciamoli sempre un po’ al dente. Nel mixer mettiamo il tonno sgocciolato, i peperoni, sale, pepe e mezzo bicchiere di olio di oliva, iniziamo a frullare, dobbiamo ottenere una golosa crema di peperoni. Scoliamo la pasta e versiamo nella ciotola, qui aggiungiamo la crema di peperoni, mescoliamo bene ma con delicatezza. Per completare serviamo la pasta con la crema ai peperoni aggiungendo un po’ di verde, magari del timo fresco o quello che avete in cucina.