Ravioli di melanzane e mozzarella, ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta dei ravioli di melanzane e mozzarella e il piatto di Gian Piero Fava di oggi 25 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di un primo piatto estivo colorato, perfetto. I ravioli con la sfoglia verde fatta con la rucola, il ripieno di polpa di melanzana con limone e mozzarella, il sughetto che è ben ricco perché abbiamo i pomodori, le verdure saltate, il burro montato. Come sempre le ricette di Gian Piero Fava sono delle vere lezioni in cucina, sono semplici ma bisogna seguire un bel numero di passaggi. Ecco la ricetta di oggi di Fava per l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei ravioli di melanzane e mozzarella conditi con le verdure croccanti.

RICETTE GIAN PIERO FAVA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – RAVIOLI DI MELANZANE E MOZZARELLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: laviamo le melanzane, le asciughiamo e friggiamo intere nella padella con olio profondo. Scoliamo e ricaviamo la polpa. Volendo possiamo cuocerle anche al forno a 140° C per 25 minuti condite con olio. Ricordiamo di bucare le melanzane prima della cottura. In ogni caso poi condiamo la polpa con il succo di limone e mescoliamo, facciamo raffreddare con sotto la ciotola del ghiaccio. Frulliamo la melanzana con basilico e mozzarella asciutta. Ricordiamo che qui abbiamo anche il limone. Versiamo nella sacca.

Impastiamo la farina con le uova già frullate con la rucola, facciamo riposare un po’ coperto e poi stendiamo il panetto e abbiamo la sfoglia verde. Creiamo dei ciuffetti di ripieno di melanzana e mozzarella. Chiudiamo ottenendo i ravioli con il coppapasta, sigilliamo bene.

Olio, scalogno, pomodorini, sale, facciamo cuocere e frulliamo montando con l’olio di oliva.

Tagliamo peperoni, zucchine e melanzane a bastoncini spessi e mettiamo in padella con un po’ di olio, facciamo saltare, saliamo.

Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata, scoliamo. Montiamo il burro con acqua o brodo bollenti, lo facciamo in padella. Aggiungiamo la menta tritata al coltello, facciamo andare. Qui scoliamo i ravioli, aggiungiamo il pecorino grattugiato, facciamo insaporire e serviamo su una base di salsetta di pomodoro, la salsa di panna e pecorino, completiamo con le verdure croccanti.