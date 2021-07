Mauro Improta e Antonella Clerici preparano le trofie con scampi e salsa di noci, la ricetta

La ricetta di Mauro Improta e Antonella Clerici per MD sono veloci e facili e questa volta la ricetta delle trofie con salsa di noci, olive taggiasche e scampi è da provare subito. Un primo piatto perfetto per l’estate, anche un piatto unico. La salsa di noci preparata nel mixer con la mollica di pane raffermo ammollata nel latte, ma dentro Mauro Improta aggiunge anche i pinoli, le olive, la maggiorana. Per servire nel modo perfetto utilizziamo il cerchio d’acciaio, così non faremo danni, oppure il modo più semplice di Antonella Clerici. Salsa di noci con scampi e olive taggiasche, un abbinamento perfetto e questa ricetta delle trofiette Mauro Improta ci porta in Liguria. Ecco come si preparano le trofie con salsa di noci, scampi e olive.

RICETTE MAURO IMPROTA – TROFIETTE SALSA DI NOCI SCAMPI E OLIVE

Ingredienti: 500 g di trofie, 200 g di latte, 150 g di noci, 200 g di pinoli, 100 g di mollica di pane, 12 scampi, 80 g di olive taggiasche, 30 g di parmigiano, 1 spicchio di aglio, 80 g di olio di oliva, 2 rametti di maggiorana

Preparazione: tagliamo la mollica di pane a pezzi e versiamo nel latte tiepido, lasciamo ammorbidire, strizziamo e inseriamo nel frullatore. Teniamo il latte da parte. Nel frullatore con il pane aggiungiamo anche i pinoli, il formaggio grattugiato, la maggorana, le noci e lo spicchio di aglio, facciamo andare aggiungendo a filo l’olio di oliva e il latte conservato. Usiamo ovviamente del pane raffermo.

Puliamo gli scampi e scaldiamo una padella antiaderente. Versiamo un filo di olio in padella, aggiungiamo le olive taggiasche e gli scampi sgusciati, facciamo scottare. Aggiungiamo qui il mix tritato con il pane e anche un po’ di acqua di cottura della pasta, facciamo andare velocemente. Cuociamo le trofie in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella, facciamo saltare e serviamo subito il gustoso primo piatto