Zia Cri suggerisce la ricetta carbonara di zucchine con sugo espresso

La carbonara con le zucchine è la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno oggi 13 settembre 2021. Prima ricetta della seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno per Cristina Lunardini e la pasta che propone è quella che preferiamo. Se abbiamo tempo facciamo i garganelli, altrimenti va bene la pasta corta già pronta che abbiamo in casa. La ricetta della pasta alla carbonara ma con le zucchine è l’idea di Zia Cri per fare un primo piatto velocissimo. In pratica mentre cuoce la pasta cuoce anche il sugo, il condimento. Ecco la ricetta dei garganelli con zucchine alla carbonara per E’ sempre mezzogiorno.

La ricetta di Zia Cri della pasta alla carbonara con zucchine per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per i garganelli: 270 g di farina 00, 3 uova

Per il condimento: 1 scalogno, 2 zucchine, 1 uovo intero, 1 tuorlo, 80 g di pecorino grattugiato, 50 g di formaggio grattugiato, sale, pepe e 70 g di panna – 4 fiori di zucca, farina, prezzemolo tritato, 1 l di olio di semi di girasole

Preparazione: con 3 uova e quasi 300 g di farina possiamo fare i garganelli, tiriamo la sfoglia e possiamo tagliare tanti quadrati che poi fare i garganelli, altrimenti usiamo una pasta corta già pronta. Grattugiamo le zucchine ben lavate e con tutta la buccia, le grattugiamo con la grattugia a fori grossi, mettiamo in padella con lo scalogno tritato e un po’ di olio, sale e pepe e in poco tempo saranno pronte.

Nella ciotola lavoriamo 1 uovo intero e 1 rosso con i formaggi grattugiati, parmigiano e pecorino o quello che preferiamo. Uniamo un pochino di panna, mescoliamo bene.

Passiamo i fiori di zucca puliti nella farina e friggiamo in olio profondi e ben caldo, rendiamo croccanti, basta poco tempo, poi scoliamo su carta da cucina.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo in padella con le zucchine, facciamo saltare. Fuori dal fuoco aggiungiamo la crema con le uova e facciamo saltare, ancora pepe e completiamo con i fiori di zucca fritti e prezzemolo tritato fresco.