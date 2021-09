Giusina in cucina, busiate al pesto pistacchi e gamberi: nuove ricette siciliane

Le busiate al pesto di pistacchi e gamberi è il primo piatto suggerito nelle nuove ricette di Giusina in cucina. La giornalista con la passione per la cucina è tornata a casa, vacanze finite e dopo il mare e i piatti dell’estate arrivano altre ricette di Giusina in cucina. Giusina Battaglia torna con la cucina siciliana in onda il sabato alle 15:45 sul canale 33. Un menù nuovo che inizia con la pasta classica siciliana, con le busiate e un condimento tanto goloso quanto veloce. Busiate con pesto di pistacchi e gamberi, ecco la ricetta. Non perdete le altre ricette.

Ricette Giusina in cucina: busiate al pesto di pistacchi e gamberi

Ingredienti: 300 g di busiate, 600 g di gamberi freschi, mezza cipolla, 150 g di ricotta di pecora, 200 g di pesto di pistacchi, pistacchi tritati, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: facciamo rosolare in padella la cipolla rossa tritata con un po’ di olio di oliva. Nella ciotola lavoriamo la ricotta con un po’ di pepe macinato fresco, versiamo in padella con la cipolla, mescoliamo e aggiungiamo la crema di pistacchi. Saliamo, pepiamo e facciamo andare un po’ il sughetto.

Cuociamo la pasta in acqua abbondante e salata. Teniamo da parte un po’ di acqua di cottura, magari la mettiamo nella ciotola sporca di pesto di pistacchi.

Puliamo i gamberi e li lasciamo crudi, li tagliamo a pezzetti, facciamo una tartare. Scoliamo la pasta al dente e la versiamo in padella, facciamo saltare, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura. Serviamo le busiate e completiamo con la tartare di gamberi. Giusina per impiattare utilizza un coppapasta, questo se vogliamo proporre un piatto davvero perfetto. Completiamo con la tartare di gamberi e granella di pistacchi, anche un filo di olio di oliva.