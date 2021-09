Tortelli con ricotta e limone, la ricetta di Francesca Marsetti

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei tortelli con la ricotta vaccina e limone. Sono i tortelli di oggi 20 settembre 2021 di Francesca Marsetti, la ricetta di ravioli ripieni con ricotta e scorza di limone, una vera delizia. E’ il primo piatto E’ sempre mezzogiorno da non perdere, un po’ come tutte le ricette di Francesca Marsetti. Non è per niente complicato, impastiamo, tiriamo la sfoglia con la nonna papera e per il condimento e il ripieno tutto è davvero molto semplice. Ecco la ricetta dei tortelli ripieni di ricotta e limone dalle ricette di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno del lunedì.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Tortelli con ricotta e limone di Francesca Marsetti

Ingredienti – Per l’impasto: 200 g di farina 00, 50 g di semola rimacinata, 2 uova grandi, sale, olio di oliva

Per il ripieno: 200 g di ricotta vaccina, 1 limone bio, 50 g di formaggio grattugiato

Per il condimento: 1 melanzana grande tonda, 1 spicchio di aglio, timo fresco, 2 fette di pane integrale, 3 pomodori, origano fresco, sale e olio

Preparazione: iniziamo dalla pasta e lavoriamo la farina con la semola e le uova, aggiungiamo un po’ di sale e un filo di olio di oliva, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola per alimenti e teniamo da parte per 30 minuti circa.

Intanto, prepariamo il ripieno con la ricotta ben sgocciolata, la lavoriamo con il formaggio grattugiato e la scorza di limone grattugiato.

Tiriamo la pasta con la nonna papera, deve essere abbastanza sottile. Sulla sfoglia adagiamo il ripieno di ricotta e richiudiamo ottenendo i ravioli, i tortelli. Facciamo uscire l’aria e sigilliamo bene, se necessario bagniamo la pasta con un pochino di acqua. Cuociamo i tortelli in acqua bollente e salata.

Per il condimento tagliamo la melanzana a dadini con tutta la buccia e saltiamo un padella con lo spicchio d’aglio e un pochino di olio di oliva.

In un’altra padella mettiamo il pane tritato e tostiamo con altro olio ma non esageriamo, mescoliamo spesso. Peliamo i pomodori e togliamo i semi, tagliamo a dadini e condiamo con sale, pepe, olio e origano.

Saltiamo i tortelli in padella, pochi secondi e uniamo le melanzane, quindi completiamo con i pomodori e il pane tostato.