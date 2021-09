Ricette Sergio Barzetti: risotto porcini e noci

La ricetta del risotto con funghi porcini e noci ma anche nocino è il primo piatto di Sergio Barzetti oggi 22 settembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto di riso molto goloso e perfetto per l’autunno. Non mancano i porcini, i funghi secchi e quelli freschi, le noci, il nocino, il trito di erbe, burro, brodo e parmigiano reggiano, tutti ottimi ingredienti. Come sempre le ricette di Sergio Barzetti sono semplici ma con dettagli che solo lui suggerisce. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare il risotto con funghi e noci di Sergio Barzetti.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sergio Barzetti – Risotto con funghi porcini e nocino

Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso Carnaroli, 150 g di funghi porcini, 80 g di formaggio grattugiato, 60 g di burro, 50 g di noci, 1 costa di sedano, 2 cucchiai di nocino, 1 mazzetto di prezzemolo, brodo vegetale, foglie di alloro, foglie di salvia, olio evo, sale

Preparazione: il solito brodo vegetale che non deve mancare in cucina ma con l’aggiunta di zucca e mela e volendo anche qualche fungo secco.

Nella pentola versiamo un po’ di burro, tostiamo il riso e aggiungiamo il trito di erbe ma lavorate molto sottili, quindi alloro e salvia. Solo dopo sfumiamo con il liquore nocino, facciamo evaporare e poi uniamo il brodo bollente portando a cottura.

Tagliamo a fette sottili i porcini ben puliti e saltiamo nella padella a fiamma alta, si devono abbrustolire ma non aggiungiamo niente. Togliamo dal fuoco e adesso mettiamo una noce di burro, saliamo ma senza esagerare e aggiungiamo il prezzemolo, anche delle noci, facciamo insaporire nella padella ancora calda.

Il riso è cotto e uniamo i funghi, mantechiamo con il burro e i porcini secchi tritati, il formaggio grattugiato. Serviamo con i porcini crudi tagliati sottilissimi e le noci.