Caramelle del Far West, la ricetta di Daniele Persegani

E’ la ricetta dedicata a Bud Spencer, è la ricetta delle caramelle del Far West di Daniele Persegani. Nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 27 settembre 2021 e nonostante la puntata breve sono tante le idee che possiamo portare in tavola. Protagonisti nella cucina di Antonella Clerici come sempre Zia Cri, Fulvio Marino e oggi Daniele Persegani con il suo primo piatto davvero originale. Scopriamo nel dettaglio come Persegani ha preparato più che altro il ripieno a base di fagioli borlotti perché l’impasto resta semplice, di farina e uova. Per la salsa aggiungiamo il salamino piccante e avremo un primo piatto di certo invernale, un piatto unico.

Ricette Daniele Persegani – Caramelle del Far West

Ingredienti – per l’impasto: 300 g di farina, 3 uova

per il ripieno: 250 g di fagioli borlotti cotti, 2 cipollotti freschi, una noce di burro, 150 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe, olio evo

per la salsa: 2 spicchi d’aglio, ½ cipolla, 100 g di salamino piccante, 200 ml di passata di pomodoro, 30 g di concentrato di pomodoro, sale e pepe

Preparazione: impastiamo farina e uova, lo facciamo a mano o nella planetaria, otteniamo il classico panetto liscio che avvolgiamo nella pellicola e lasciamo da parte 30 minuti.

Intanto prepariamo il sugo e nella pentola scaldiamo un po’ di olio di oliva con il burro, lo spicchio di aglio e la cipolla a pezzi, facciamo soffriggere bene e poi togliamo aglio e cipolla. Aggiungiamo in pentola il salamino a pezzetti e dopo un poco anche il pomodoro, anche il concentrato, sale, pepe e facciamo andare mentre prepariamo il ripieno.

In padella un filo di olio, il cipollotto tritato, facciamo rosolare e uniamo i fagioli già cotti, schiacciamo un po’ con la forchetta e facciamo insaporire. Abbiamo la crema di fagioli che togliamo dal fuoco e uniamo il formaggio grattugiato, sale, pepe, noce moscata e mescoliamo, facciamo raffreddare.

Tiriamo la sfoglia, tagliamo poi tanti rettangolini che farciamo con il ripieno. Arrotoliamo. Chiudiamo le estremità come caramelle. Cuociamo n acqua bollente e salata, scoliamo e condiamo con il sugo. Completiamo con il formaggio grattugiato.