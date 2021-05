Mikons nel piatto, la ricetta greca di Daniele Persegani

E’ un piatto conviviale la ricetta di Daniele Persegani di oggi 28 maggio 2021, la ricetta Mikonos nel piatto con la pita, la carne, i peperoni e la salsa greca. Siamo già in vacanza con le ricette E’ sempre mezzogiorno e Persegani ci porta infatti in Grecia e rende una delle classiche ricette molto più semplice. Serve tutto nel piatto e non farcisce la pita. La ricetta greca di Daniele Persegani di oggi è da provare, è facile, è furba. Tre ricette in una con la pita da scaldare, la carne da marinare con i peperoni e cuocere in padella ma soprattutto la salsa greca, il pezzo forte di questa ricetta E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette dello chef romagnolo e le altre ricette in tv, le ricette di oggi con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DANIELE PERSEGANI – MYKONOS NEL PIATTO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso



Preparazione: la notte precedente mettiamo nella teglia la carne che abbiamo tagliato a pezzi grossi e aggiungiamo gli spicchi di aglio, la cipolla rossa a julienne. Aggiungiamo il peperone rosso e giallo tagliato a striscioline e senza semi. Uniamo paprica dolce paprica piccante, pepe e la birra. Non si mette il sale. Copriamo e mettiamo in frigo tutta la notte. Poi separiamo le verdure dalla carne.

Scaldiamo le padelle. In una mettiamo le verdure, nell’altra la carne. Facciamo cuocere la carne a fuoco molto vivo.

Laviamo il cetriolo, lasciamo la buccia, togliamo solo l’estremità e poi grattugiamo con la grattugia a fori grossi, uniamo qui lo spicchio di aglio, lo yogurt greco, erba cipollina tritata, il sale, il pepe, un goccio di succo di limone, menta e olio di oliva, mescoliamo bene e abbiamo la salsa greca.

Scaldiamo bene la pita e poi condiamo con olio, sale, origano fresco e disponiamo nel vassoio, tutte. Aggiungiamo la carne, al centro la ciotola con la salsa e anche i peperoni.