Ricette Zia Cri: sugo aromatico all’uovo

La ricetta di Zia Cri di oggi 26 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del sugo aromatico all’uovo. Un primo piatto da preparare in modo semplice e veloce però dobbiamo preparare un attimo prima le uova sode così sarà davvero tutto molto più veloce. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno che Zia Cri ci propone nella cucina di Antonella Clerici e in pochi minuti. Il sugo con uova sode, formaggio, capperi, noci e poi pomodorini freschi e il profumo del basilico. Non perdete questa e le altre ricette di Cristina Lunardini per E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa il sugo all’uovo con noci e pomodorini. Non perdete le altre ricette della puntata di oggi, le altre ricette veloci di Zia Cri.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – La ricetta della pasta al sugo aromatico all’uovo

Ingredienti: 3 uova, 2 rametti timo, 2 rametti maggiorana, 1 mazzetto basilico, 1 mazzetto erba cipollina, 50 g formaggio grattugiato, 50 g noci, 20 g capperi, 300 g pomodorini piccadilly, olio evo, sale e pepe

Preparazione: un sugo velocissimo è goloso da preparare mentre la pasta è in cottura. Facciamo quindi subito bollire l’acqua e cuociamo la pasta, quella che preferiamo.

Cuociamo le uova, sode ma senza cuocerle troppo, frulliamo con i capperi, il basilico, l’erba cipollina, maggiorana e timo, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura della pasta. Poi uniamo anche il formaggio grattugiato. In padella abbiamo tostato i gherigli di noce, li aggiungiamo al composto appena frullato.

Laviamo i pomodorini e li tagliamo a metà, condiamo con sale, basilico, olio e teniamo un attimo da parte.

Scoliamo la pasta al dente e la versiamo in padella con la crema preparata prima, spegniamo la fiamma e aggiungiamo i pomodorini, mescoliamo e serviamo subito, anche questa pasta sarà buonissima anche fredda.

