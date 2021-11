Ricette Zia Cri: sugo alla cenere

Tante le ricette di Zia Cri da provare e nella puntata di oggi 1 novembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno un altro sugo molto veloce da fare, il sugo alla cenere. Olive nere tritate, latte, gorgonzola, un po’ di pepe fresco appena macinato e il formaggio grattugiato, tutto perfetto per un ottimo primo piatto. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno i piatti velocissimi di Cristina Lunardini. Ogni giorno Zia Cri ci propone un primo o un secondo, raramente purtroppo un dolce, tutto però da preparare in poco tempo. In questo modo con le nuove ricette di Zia Cri abbiamo un pranzo o una cena da portare in tavola in modo semplice e in pochissimo tempo. Per il sugo alla cenere tutto si prepara mentre cuoce la pasta. Ecco la ricetta della pasta con il sugo alla cenere a base di gorgonzola e olive nere tritate. Non perdete questa e le altre ricette.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Sugo alla cenere di Zia Cri

Ingredienti: 150 g di gorgonzola dolce, 80 ml di latte, 60 g di olive nere denocciolate, sale e pepe nero

Preparazione: cuociamo la pasta in acqua bollente salata mentre prepariamo il sugo, scegliamo il formato che preferiamo, anche i rigatoni sono perfetti.

Scaldiamo il latte e aggiungiamo il formaggio gorgonzola a pezzi, mescoliamo e così facciamo sciogliere su fiamma bassa, attenzione a non fare asciugare troppo, a non fare bruciare il tutto. A parte tritiamo le olive nere denocciolate.

Scoliamo la pasta al dente e versiamo nella panna con il formaggio, facciamo saltare anche a fuoco spento e aggiungiamo anche le olive tritate. Completiamo con il formaggio grattugiato, quello che preferiamo, perfetto il parmigiano. Infine, pepe nero fresco appena macinato e serviamo subito il gustoso primo piatto.

