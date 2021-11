Daniele Persegani cucina strozzapreti del capitano

Altra ottima ricetta di Daniele Persegani oggi 2 novembre 2021, la ricetta degli strozzapreti del capitano, la pasta con polpo, vongole e cozze di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno. Un bel piatto di pasta a base di pesce, un piatto di pasta con la salsa al pomodoro e polpo che Persegani completa con vongole e cozze. Non è tutto perché la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno diventa ancora più golosa con il pane e la farina di mandorle tostati in padella. Un bel po’ di aglio, basilico e consigli vari per una ricetta da non perdere. Ecco come si fanno gli strozzapreti di Persegani.

E’ sempre mezzogiorno ricetta Daniele Persegani – Strozzapreti del capitano

Ingredienti: 500 g di strozzapreti, 1 cipolla rossa, 20 g di capperi dissalati, 600 g di pomodori pelati, 2 spicchi d’aglio, 500 g di polpo, ½ bicchiere di vino bianco, 300 g di vongole veraci, 400 g di cozze, 100 g di pane grattugiato, 50 g di farina di mandorle, basilico, prezzemolo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: abbiamo gli strozzapreti già pronti passiamo subito alla salsa e nella pentola versiamo un pochino di olio e lo spicchio d’aglio facciamo soffriggere e aggiungiamo i pomodori pelati spezzettati, il basilico fresco e facciamo cuocere 30 minuti a fiamma bassa.

A parte facciamo soffriggere la cipolla con un po’ di olio, uniamo i capperi già dissalati e un po’ tritati. Puliamo il polpo e tagliamo a pezzetti, aggiungiamo in questo tegame e facciamo rosolare, aggiungiamo il vino bianco e sfumiamo, solo dopo uniamo qui la salsa di pomodoro. Mescoliamo e facciamo cuocere tutto insieme. Il sughetto si deve asciugare e il polpo cuocere benissimo.

Passiamo alle cozze e vongole e che facciamo aprire in padella con un filo di olio, aglio e prezzemolo, possiamo anche aggiungere del vino bianco, copriamo e lasciamo suo fuoco fino a quando si aprono poi spegniamo subito.

Un’altra padella e altro filo di olio, qui versiamo il pane grattugiato e la farina di mandorle, pepe e sale, mescoliamo e facciamo tostare bene.

Cuociamo la pasta e scoliamo, condiamo con il sugo, i frutti di mare, serviamo completando con ila pane tostato.

