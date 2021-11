Conchiglioni ricotta e radicchio, la ricetta di Antonio Paolino

Conchiglioni con ricotta e radicchio e la ricetta del primo piatto di oggi 15 novembre 2021 di Antonio Paolino è una vera bontà. Un piatto perfetto per la domenica, possiamo preparare i conchiglioni ripieni di ricotta e radicchio di E’ sempre mezzogiorno anche in anticipo e poi mettiamo in forno prima del pranzo. Con la ricetta dei conchiglioni di Antonio Paolini prepariamo la besciamella a cui aggiungiamo la salsa di pomodoro, quindi davvero un primo piatto goloso. Ecco la ricetta di oggi 15 novembre 2021 per fare i conchiglioni con la ricotta e il radicchio da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Conchiglioni ricotta e radicchio

Ingredienti: 400 g di conchiglioni, sale

per la salsa: 600 g di latte intero, 40 g di burro, 40 g di farina, noce moscata, 200 g di salsa di pomodoro, sale e pepe nero

per la farcia: 500 g di ricotta di bufala, 150 g di prosciutto cotto, 200 g di radicchio di Chioggia, 1 noce di burro, 30 g di scalogno, 50 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, 200 g di mozzarella, sale e pepe, 2 ciuffi di basilico fresco

Preparazione: iniziamo dal condimento e tagliamo lo scalogno sottile, lo mettiamo in pentola con una noce di burro e facciamo soffriggere, aggiungiamo poi il radicchio che abbiamo già affettato molto sottile e facciamo andare, attenzione a non bruciare ma teniamo alta la fiamma. Dobbiamo solo fare appassire il radicchio ma non cuocerlo del tutto.

In una ciotola mettiamo la ricotta, l’uovo, il formaggio grattugiato, amalgamiamo e aggiungiamo il prosciutto cotto a dadini e il radicchio appassito e fatto intiepidire, sale, pepe e amalgamiamo bene.

Cuociamo i conchiglioni in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e farciamo con il ripieno ricotta e radicchio.

Per la salsa mettiamo il burro in pentola, facciamo sciogliere e versiamo subito la farina, mescoliamo e facciamo ben amalgamare e anche un po’ dorare. Uniamo il latte caldo, mescoliamo, facciamo addensare mescolando sempre, sale, pepe e alla fine aggiungiamo la salsa di pomodoro, amalgamiamo. Versiamo un po’ di salsa sul fondo della teglia, disponiamo i conchiglioni ripieni, altra salsa e poi mozzarella a dadini e formaggio grattugiato, mettiamo in forno 25 minuti a 170° C.

