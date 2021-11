Orecchiette con le cime di rapa, la ricetta di Antonella Ricci

La ricetta delle orecchiette con le cime di rapa di Antonella Ricci, un primo piatto della tradizione pugliese. Un piatto buonissimo che si prepara in modo semplice, ma se dobbiamo fare anche le orecchiette il tutto si complica. L’impasto per le orecchiette E’ sempre mezzogiorno è facile ma la forma delle orecchiette risulta complicata. Per ottenere un gustoso condimento Antonella Ricci aggiunge non solo cime di rapa, olio e sale ma anche peperoncino, pepe e acciughe dissalate. Non perdete la ricetta di Antonella Ricci per fare le orecchiette alle cime d rapa. Non perdete le altre ricette del 17 novembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Orecchiette con le cime di rapa di Antonella Ricci

Ingredienti – per la pasta: 300 g di semola, 150 ml di acqua

per il condimento: 300 g di cime di rapa, 1 spicchio d’aglio, 2 acciughe dissalate e diliscate, ½ peperoncino, sale e pepe, olio evo

Preparazione: impastiamo la semola con l’acqua, facciamo riposare per 30 minuti coperto e poi facciamo dei filoncini sottili che tagliamo a dadini più piccoli degli gnocchi. Con la punta del coltello trasciniamo ogni pezzetto di pasta, ci aiutiamo col dito e abbiamo le orecchiette. In realtà non è così semplice ma possiamo provarci.

Versiamo l’acqua nella pentola. Puliamo le cime di rapa, le laviamo, lessiamo nell’acqua, scoliamo ma non buttiamo l’acqua. Qui cuociamo adesso le orecchiette. Ovviamente saliamo l’acqua.

In padella facciamo andare l’aglio con un po’ di olio di oliva, non facciamo bruciare l’aglio che possiamo mettere intero o tagliare a pezzettini piccoli. Uniamo anche le acciughe già dissalate, facciamo sciogliere. Non dimentichiamo il peperoncino e solo dopo aggiungiamo le cime di rape cotte. Mescoliamo, facciamo insaporire.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella con le cime di rapa. Se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura della pasta e pepe macinato fresco.

