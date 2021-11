Fusilloni ai funghi porcini, ricette Ivano Ricchebono

Davvero un ottimo piatto di pasta con i funghi porcini, un’idea nuova con le ricette E’ sempre mezzogiorno di Ivano Ricchebono, la ricetta dei fusilloni con i funghi porcini. Non possiamo perdete questa ricetta perfetta in questo periodo, ma possiamo preparare la pasta anche con i funghi porcini secchi o congelati. Sempre ottime ricette con Antonella Clerici nella cucina nel bosco dal lunedì al venerdì. Ecco come lo chef genovese ha preparato i suoi fusilloni con i funghi porcini, la ricetta del 19 novembre 2021.

Ricette Ivano Ricchebono – Fusilloni ai funghi porcini E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 200 g di fusilloni, 200 g di funghi porcini, 100 g di caciottina della Val d’Aveto, 100 g di panna fresca, 1 spicchio di aglio, 1 mazzetto di rosmarino, ½ bicchiere di vino bianco, 1 mazzetto di prezzemolo, 50 g di burro, olio evo

Preparazione: per la salsa di prezzemolo versiamo il prezzemolo nel pentolino con acqua bollente per un minuto, scoliamo e versiamo subito in acqua e ghiaccio, scoliamo e frulliamo con un po’ di acqua fredda versando l’olio a filo, otteniamo una salsa liscia che poi filtriamo.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Intanto nel pentolino versiamo la panna, aggiungiamo la caciottina a pezzetti e facciamo andare a fiamma bassa e mescolando sempre, non dobbiamo mai far bollire, quando il formaggio è morbido frulliamo il tutto e abbiamo la fonduta.

In padella un po’ di olio e lo spicchio d’aglio, il rametto di rosmarino, burro e scaldiamo bene, facciamo insaporire e aggiungiamo i funghi tagliati a fettine e ovviamente ben puliti. Versiamo il vino e alziamo la fiamma e cuociamo senza bruciare niente.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella con i funghi, togliamo l’aglio, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura, facciamo saltare e uniamo la salsa verde, alla fine la fonduta e gustiamo il piatto.

