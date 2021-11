Tajarin con le polpette, la ricetta dei gemelli Billi

La ricetta dei tajarin torinesi con le polpettine, è la ricetta dei gemelli Billi dalla puntata E’ sempre mezzogiorno del 22 novembre 2021. Un primo e un secondo piatto insieme, facciamo i tagliolini in casa ma s enon abbiamo tempo li compriamo. La vera golosità è il sugo con le polpette, una ricetta semplice ma facciamo attenzione ai vari suggerimenti dei gemelli Billi. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare i tajarin, i tagliolini torinesi, per fare il ragù, per fare le polpettine con la carne di Fassona piemontese. Non perdete questa e le altre ricette di oggi con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno gemelli Billi – Tajarin torinesi con polpette

Ingredienti – per i tajarin: 270 g di farina di grano tenero, 270 g di semola di grano duro, 420 g di tuorli a pasta gialla

per le polpette:1 cipolla rossa, ½ bicchiere di vino bianco, 1 kg di macinato di Fassona piemontese, 70 g di pan carrè, 1 bicchiere di latte, 1 uovo, maggiorana tritata, rosmarino tritato, 20 g di Montebore grattugiato, farina 0, sale e pepe nero, olio di semi per friggere

per il ragù: 450 g di dadolata di sedano, carota e cipolla, 1 kg di passata di pomodoro, mazzetto aromatico, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g di burro, olio evo

Preparazione: iniziamo dalla pasta e lavoriamo le due farine con i tuorli, otteniamo il panetto che copriamo e facciamo riposare per poco tempo. Poi otteniamo i tagliolini.

Per fare il ragù mettiamo un po’ di burro e un po’ di olio in pentola, uniamo il trito sedano, carota cipolla, facciamo andare e solo dopo sfumiamo col vino, poi uniamo la passata, le erbette e lasciamo cuocere mezz’ora circa.

Passiamo alle polpette lavoriamo la carne macinata con la cipolla rossa tritata, il vino, il formaggio grattugiato, le erbe tritate, sale, pepe, 1 uovo e il pane ammollato nel latte e strizzato. Facciamo le polpette e le passiamo nella semola, friggiamo subito in olio profondo e ben caldo, scoliamo su carta da cucina. Aggiungiamo le polpette al ragù, facciamo cuocere 20 minuti circa.

Cuociamo la pasta, scoliamo e condiamo con il ragù, le polpette, formaggio grattugiato e serviamo.

