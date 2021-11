Tagliolini nel limone, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Che ricetta i tagliolini nel limone di Mattia e Mauro Improta, è il goloso primo piatto di oggi 24 novembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un piatto da preparare tutto in casa perché Mauro Improta suggerisce come si fanno questi tagliolini con il prezzemolo e la scorza di limone, una vera delizia già solo la base, quindi questa volta i tagliolini non li compriamo già pronti. Per il resto la ricetta dei tagliolini nel limone è molto semplice, dal burro aromatizzato alle vongole tutto è pronto in poco tempo. Ecco la ricetta della pasta nel limone con vongole e gamberoni degli Improta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Tagliolini nel limone

Ingredienti: 250 g di farina 00, 50 g di semola di grano duro, 3 uova, scorza di 1 limone, prezzemolo, sale

per il condimento: 16 gamberoni, 300 g di vongole, 1 spicchio d’aglio, 2 limoni grandi, germogli di crescione, olio evo, sale e pepe

per il burro aromatizzato: 200 g di burro, 1 tuorlo, prezzemolo, pistilli di zafferano, succo di 1 limone

Preparazione: per aromatizzare il burro lo mettiamo in una ciotolina già morbido, uniamo i pistilli di zafferano, il prezzemolo tritato, il tuorlo e il succo di limone, lavoriamo bene il tutto. Versiamo sulla carta forno, diamo la forma di un cilindro, chiudiamo bene e mettiamo in frigo.

Per la pasta impastiamo la farina con la semola di grano duro, le uova, la scorza di limone grattugiata, un po’ di sale e anche il prezzemolo tritato molto fine, il panetto lo copriamo e teniamo da parte, facciamo riposare 30 minuti. Tiriamo la sfoglia e otteniamo i tagliolini.

In padella un pochino di olio, l’aglio e aggiungiamo le vongole, copriamo e facciamo aprire, sfumiamo con il vino bianco, cuociamo solo il tempo necessario perché altrimenti si asciugano. Sgusciamo e teniamo da parte aggiungendo l’acqua di cottura filtrata.

Puliamo i gamberoni, battiamo la polpa tra due fogli di carta forno, sale, pepe e olio e mettiamo in frigo.

Cuociamo la pasta, scoliamo e versiamo in padella con le vongole, uniamo l’acqua filtrata, aggiungiamo il burro aromatizzato, facciamo saltare. Serviamo i tagliolini nei limoni tagliati a metà e svuotati ma foderati con il gamberone appiattito. Completiamo con i germogli di crescione.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".