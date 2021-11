Gnocchetti all’acqua, la ricetta di Daniele Persegani

Che piatto di Daniele Persegani la ricetta degli gnocchetti all’acqua dalle ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta per fare gli gnocchi in modo diverso dal solito. Non sono gnocchi con le patate ma la farina la versiamo nella pentola con l’acqua bollente, un po’ di sale e olio, non occorre impastare ma solo mescolare con forza. La ricetta per fare gli gnocchi all’acqua è una delle ricette di Daniele Persegani da provare subito, perfetta anche per la domenica. Il condimento suggerito è una vera bontà, semplice e veloce da fare ma di certo gustoso. Ecco la ricetta di Persegani per un primo piatto perfetto, se vogliamo anche piccante.

Ricette Daniele Persegani – Gnocchetti all’acqua E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di farina bianca 00, ½ l di acqua, sale, 30 ml di olio evo

per la salsa: 1 peperoncino fresco, 1 spicchio d’aglio, 4 filetti di acciughe sott’olio, 6 foglie di basilico, 400 g di pomodorini ciliegia, 60 g di olive taggiasche sott’olio snocciolate, 30 g di capperi sotto sale, origano, 50 g di formaggio grattugiato, olio evo, 100 g di ricotta salata

Preparazione: versiamo l’acqua nella pentola, scaldiamo con sale e olio di oliva, quando bolle versiamo tutta in una volta la farina, mescoliamo subito e velocemente, continuiamo a cuocere mescolare fino a quando il composto si stacca dalle pareti della pentola, facciamo un po’ raffreddare e versiamo sul tavolo. Ci aiutiamo con un po’ di farina se necessario e formiamo i classici filoncini per fare gli gnocchi tutti uguali, semplicemente tagliati a tocchetti. Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, quando salgono a galla basta un minuto e scoliamo.

Nel tegame versiamo un po’ di olio di oliva, l’aglio, le acciughe che facciamo sciogliere, il peperoncino, i capperi dissalati, solo dopo aggiungiamo i pomodorini tagliati e facciamo andare ma per pochi minuti. Scoliamo gli gnocchi in padella, facciamo saltare e completiamo con il formaggio grattugiato. Serviamo gli gnocchetti con la ricotta salata che grattugiamo e le foglie di basilico fresco.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".