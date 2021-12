Timballo alla ciociara, la ricetta di Buzzi per Natale

Un goloso primo piatto al forno per le ricette di Natale ed è il timballo alla ciociara di Simone Buzzi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno dell’1 dicembre 2021. Cosa prepariamo per il Natale e per le altre feste in arrivo? Antonella Clerici questa volta ha iniziato con largo anticipo e i suoi chef sono con lei. Simone Buzzi non poteva che proporre una ricetta di Natale molto golosa, un timballo ricco, una pasta al forno con mozzarella, fonduta di pecorino, uova sode, ragù goloso e n più la sfoglia per la pasta la facciamo noi. Ecco la ricetta di Natale da E’ sempre mezzogiorno, la ricteta di Buzzi del timballo o lasagna.

Ricette di Natale Simone Buzzi – Timballo per Natale E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 400 g di farina 00, 6 uova, 400 g di misto macinato, 4 pomodori pelati, ½ cipolla bianca, ½ bicchiere di vino bianco, basilico, 250 g di mozzarella a fette, 100 g di formaggio grattugiato, 10 g di burro, sale e pepe, olio evo

per la fonduta di pecorino: 350 g di pecorino semi stagionato grattugiato, 300 ml di panna

Preparazione: farina e 4 uova intere, impastiamo e abbiamo la classica pasta da tirare con la nonna papera. Meglio se facciamo riposare 30 minuti coperto bene.

Cuociamo le due uova rimaste, le facciamo sode e lasciamo raffreddare. Passiamo al ragù e nel tegame facciamo soffriggere la cipolla tritata con un po’ di olio, uniamo poi la carne macinata, facciamo rosolare, sfumiamo col vino e aggiungiamo i pomodori pelati, facciamo cuocere anche 1 ora a fiamma media. Saliamo, aggiungiamo il basilico fresco.

Per fare la fonduta versiamo la panna nel pentolino, scaldiamo bene, aggiungiamo il pecorino grattugiato, mescoliamo e facciamo sciogliere a fiamma bassa.

Versiamo un po’ di fonduta nella teglia, adagiamo la sfoglia di pasta fresca, aggiungiamo altra fonduta, il ragù, la mozzarella a dadini, le uova tagliate sottili, il formaggio grattugiato, aggiungiamo altra sfoglia e proseguiamo fino alla fine. Completiamo con il ragù e la fonduta. Mettiamo in forno a 180° per 30 minuti. Aggiungiamo un po’ di burro a pezzettini piccoli su tutta la superficie e un po’ di formaggio grattugiato, mettiamo in forno 10 minuti solo grill. Facciamo un po’ riposare e serviamo a fette.

