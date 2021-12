Tagliolini gamberi e arancia, la ricetta di Natale di Persegani e zia Cri

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale la ricetta dei tagliolini alla curcuma con gamberi e arancia di Daniele Persegani e Zia Cri. Una ricetta a quattro mani per un primo piatto per le feste di Natale e Capodanno, un goloso piatto di pasta da non perdere. In tanti per i pranzi e i cenoni di Natale e Capodanno scelgono ricette a base di pesce e questa ricetta E’ sempre mezzogiorno dei tagliolini gialli con arancia e gamberi è davvero perfetta. Un piatto colorato tra le ricette di Natale. Ecco come si fanno i tagliolini con la curcuma nell’impasto e la salsa con i gamberi e le arance.

Ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno – Tagliolini alla curcuma arancia e gamberi

Ingredienti – per i tagliolini alla curcuma: 350 g di farina 00, 150 g di albumi, 1 cucchiaio di curcuma, 15 ml di olio di semi di girasole

per la salsa: 400 g di gamberi, 50 g di burro, la scorza e il succo di 2 arance, 1 mazzetto di timo sfogliato, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dalla pasta fresca, dai tagliolini e impastiamo la farina 00 con gli albumi, la curcuma e l’olio di semi di girasole. Otteniamo un panetto liscio che avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare 30 minuti, poi tiriamo la sfoglia, attendiamo pochi minuti e tagliamo i tagliolini.

Le scorze di arancia sottili le tagliamo a listarelle e le sbollentiamo, pochi minuti e scoliamo.

Sciogliamo il burro nel tegame con il timo. Puliamo i gamberi e li aggiungiamo al burro ben caldo, pochi secondi e sfumiamo con il succo d’arancia, la salsa è già pronta.

Lessiamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo nel tegame con la salsa, completiamo con le scorzette e timo fresco. Ovviamente assaggiamo per capire se aggiungere sale o pepe.

