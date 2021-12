Ricette Sergio Barzetti: frittelle di risotto

La ricetta delle frittelle di risotto di Sergio Barzetti, la ricetta come sempre originale da E’ sempre mezzogiorno. Ben tre ricette in una con i suggerimenti di Sergio Barzetti perché prepariamo non solo queste polpettine di riso farcito ma anche il croccante con farina e formaggio e inoltre la fonduta che rendiamo colorata grazie alla curcuma. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle frittelle di risotto di Barzetti. Golosa la ricetta di oggi di Sal De Riso per fare le zeppoline di Natale, le zeppole fritte che si servono con il miele, frutta candita e confettino colorati, perfette per il Natale e non solo.

Ricette Sergio Barzetti E’ sempre mezzogiorno – Frittelle di risotto

Ingredienti – per le frittelle: 250 g di riso Vialone Nano, 1,5 l di brodo vegetale, ½ cipolla bionda, 1 foglia di alloro, 300 g di coste, ½ bicchiere di vino bianco secco, olio evo, sale, 30 g di farina di riso, 100 g di formaggio grattugiato, 3 uova, 150 g di toma piemontese, olio di semi di arachidi, Sale

per la fonduta: 300 ml di panna fresca, ½ cucchiaino di curcuma in polvere, 200 g di fontina, Sale e pepe

per il croccante: formaggio grattugiato, farina di riso, spray dorato al burro di cacao

Preparazione: abbiamo il risotto avanzato o lo prepariamo seguendo i consigli di sempre di Barzetti, quindi con il brodo. Facciamo raffreddare e aggiungiamo le uova, mescoliamo e uniamo il formaggio grattugiato e la farina di riso, amalgamiamo bene il tutto e creiamo le polpette che al centro farciamo con un po’ di toma o altro formaggio. Chiudiamo bene le polpette e passiamo nella farina di riso, friggiamo poi in olio ben caldo e abbondante.

Per la fonduta versiamo la panna nella pentola e facciamo scaldare, uniamo la fontina a dadini, sale, pepe e curcuma, mescoliamo e facciamo sciogliere, otteniamo la crema.

Per il croccante uniamo la farina di riso e il formaggio grattugiato. Versiamo sulla teglia foderata con la carta forno, dobbiamo ottenere uno strato sottile, cuociamo a 180° per circa 12 minuti, togliamo dal forno e facciamo raffreddare prima si spezzettare. Serviamo le polpette con croccante e fonduta.

