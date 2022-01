Risone, la ricetta golosa di Sergio Barzetti

Una deliziosa ricetta di Sergio Barzetti per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del risone per iniziare in modo perfetto il 2022. Non perdete questa gustosa ricetta di Mr Alloro, la ricetta del risone, il risotto ripieno di formaggio, prosciutto cotto e salsiccia. Una golosità perfetta per la cena e per il pranzo, un’idea che possiamo anche arricchire con altri ingredienti. Ecco dalle ricette di oggi 3 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare il risone di Sergio Barzetti, il risone con salsiccia, gorgonzola, formaggi e prosciutto.

Ricette Sergio Barzetti – Risone E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 600 g di Riso Carnaroli, 6 bustine di zafferano, 300 g di cavolfiori misti colorati, 1,5 l di brodo di carne mista, 80 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato, 1 bicchiere di vino bianco, 200 g di prosciutto cotto naturale, 300 g di taleggio, 300 g di salsiccia, 400 g di gorgonzola dolce, foglie di alloro, sale

Preparazione: nella pentola tostiamo il riso senza aggiungere grassi e solo dopo sfumiamo con il vino. Aggiungiamo il brodo bollente e portiamo il riso a cottura ma prima aggiungiamo anche lo zafferano che abbiamo sciolto in un po’ di brodo caldo. Togliamo dal fuoco la pentola e aggiungiamo il burro e il formaggio grattugiato, così mantechiamo il risotto. Facciamo raffreddare, deve risultare asciutto.

Sgraniamo la salsiccia e rosoliamo in padella senza aggiungere niente.

Scegliamo la tortiera e la imburriamo, versiamo metà del risotto ormai raffreddare, livelliamo e creiamo un guscio per accogliere il ripieno, quindi fette di prosciutto cotto, taleggio, salsiccia rosolata, il tutto ben distribuito. Copriamo con il resto del risotto e livelliamo. Mettiamo in forno 15 minuti circa a 210°.

Togliamo dal forno, sformiamo il risone e completiamo decorando con gorgonzola, cimette di cavolfiori misti colorati, altra salsiccia cotta e alloro.

