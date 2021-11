La ricetta dei supplì golosi di Sergio Barzetti, la ricetta da non perdere dalla puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 novembre 2021. Finalmente la ricetta golosa di Barzetti e non il risotto che molti non farebbero a casa. Per fare i supplì di Sergio Barzetti prepariamo un risotto ai funghi, usiamo magari quelli secchi, andranno benissimo. Non dimentichiamo di farcire ogni supplì con un cuore di formaggio e passiamo alla frittura seguendo tutti i passaggi della ricetta di Mr Alloro. Se vogliamo possiamo arricchire la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei supplì con paprika o altro. Non perdete questa e le altre ricette di Barzetti dalla cucina di Antonella Clerici su Rai 1.

Ricette Sergio Barzetti: supplì goloso – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 400 g di riso Vialone Nano, 50 g di funghi secchi misti, 1 patata, brodo vegetale, 400 g di salsiccia luganega, 200 g di toma erborinata, ½ bicchiere di vino rosso, 150 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, farina di mais fine, sale e pepe

per friggere: 2 l di olio di arachidi

Preparazione: iniziamo ovviamente dal risotto e nella pentola rosoliamo la salsiccia sgranata ma senza altri grassi, poi aggiungiamo il riso e facciamo tostare. Solo dopo sfumiamo con il vino e quando è evaporato uniamo anche il brodo bollente. Aggiungiamo i funghi che abbiamo già ammollato e tritato, se sono secchi, se invece li abbiamo freschi ovviamente puliamo solo e tagliamo a pezzetti. Portiamo il riso a cottura aggiungendo un po’ alla volta il brodo necessario. Togliamo dal fuoco e completiamo con il formaggio grattugiato e il burro.

Per fare raffreddare il risotto lo versiamo nella teglia. Prendiamo un po’ di riso nella quantità per fare un supplì e al centro mettiamo un po’ di toma, richiudiamo. Passiamo il supplì nella farina di mais. Scaldiamo abbondante e olio e friggiamo, facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina.

