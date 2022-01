Paglia e fieno al sugo di prosciutto, la ricetta di Chloe Facchini

La ricetta della paglia e fieno al sugo di prosciutto è il primo piatto che Chloe Facchini ha suggerito per i primi piatti di E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto goloso, perfetto anche per la domenica. Se non abbiamo tempo per fare le tagliatelle gialle e verdi compriamo la pasta già pronta e dobbiamo preparare solo il sugo di prosciutto e pomodoro. Come sempre le ricette di Chloe Facchini sono un’ottima idea per portare in tavolo qualcosa di golosa e adatto a tutta la famiglia. Con poco possiamo fare un pranzo eccellente. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per le tagliatelle paglia e fieno al sugo di prosciutto di Chloe Facchini

Ricette E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini – Paglia e fieno al sugo di prosciutto

Ingredienti per la sfoglia gialla: 300 g di farina tipo 00, 3 uova intere

per la sfoglia verde: 300 g di farina tipo 00, 2 uova intere, 50 g spinaci lessati

per il sugo: 400 g di prosciutto crudo di Parma, 2 cipolle bianche, 2 foglie di salvia, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g di burro, 300 g di passata di pomodoro, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dalla sfoglia gialla e impastiamo la farina con le uova intere, facciamo riposare 30 minuti il panetto. Tiriamo la sfoglia gialla e poi le tagliatelle.

Per la sfoglia verde lessiamo gli spinaci, strizziamo bene e li frulliamo con le uova, aggiungiamo il tutto alla farina e otteniamo il panetto verde che facciamo riposare 30 minuti. Tiriamo la sfoglia verde e le tagliatelle.

Tagliamo il prosciutto crudo, il gambuccio, a listarelle e lessiamo pochissimi minuti in acqua bollente, scoliamo. Nella padella facciamo sciogliere il burro e facciamo soffriggere la cipolla tagliata sottile, attenzione a non bruciarla altrimenti diventa amara. Uniamo la salvia, il prosciutto e lasciamo andare pochi minuti, si deve rosolare. Sfumiamo con il vino e poi uniamo la passata di pomodoro, portiamo a cottura e solo dopo saliamo e pepiamo.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Scoliamo e saltiamo in padella con il sugo al prosciutto.

