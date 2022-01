Ricette Sergio Barzetti: risotto con trota salmonata

Da non perdere la ricetta di oggi 31 gennaio 2022 di Sergio Barzetti del risotto con trota salmonata, è il risotto che Mr Alloro ha proposto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno per Sanremo 2022. Risotto Yanez di Sergio Barzetti ed è una golosa dedica. Un risotto servito con pezzetti di trota salmonata pastellati e fritti. Primo e secondo piatto insieme, una ricetta deliziosa sia per il pranzo che per la cena. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come Sergio Barzetti ha preparato il risotto di oggi, riso Baldo, filetti di trota salmonata, brodo con finocchi e altro.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Risotto con trota salmonata di Sergio Barzetti

Ingredienti: 320 g di riso Baldo, 300 g di filetti di trota salmonata fresca, 2 finocchi, foglie di alloro, semi di finocchio, 1 scalogno, 50 g di uova di salmone, 50 g di formaggio grattugiato, 70 g di burro, 33 ml di birra chiara, 50 g di farina di mais fine, 50 g di farina di riso, 1 mazzo di maggiorana, 1 mazzo di salvia, finocchietto selvatico, sale e pepe bianco, olio di arachidi per friggere

Preparazione: ovviamente abbiamo il brodo da preparare e lo facciamo con cipolla, sedano, carota ma anche finocchi e semi di finocchi. I finocchi poi li frulliamo e otteniamo la crema.

Nella pentola sciogliamo la noce di burro con lo scalogno tritato, uniamo poi il riso, tostiamo e aggiungiamo alloro e semi di finocchio. Solo dopo sfumiamo con la birra e quindi aggiungiamo il brodo bollente, cuociamo circa 10 minuti aggiungendo il brodo bollente necessario. Uniamo la crema di finocchi e completiamo la cottura.

Puliamo la trota, riduciamo in pezzi. A parte mescoliamo la farina di mais con la birra e la farina di riso, abbiamo una pastella in cui passiamo i pezzi di trota. Friggiamo subito in olio caldo e profondo, pochi secondi di cottura e sono pronti.

Mantechiamo il riso ormai cotto con il burro, formaggio grattugiato e serviamo. Completiamo con il pesce fritto, maggiorana e salvia fresche tritate e le uova di salmone.

