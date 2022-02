Tagliatelle cacio e pepe con carciofi e guanciale, ricetta Federico Fusca

Che buona la cacio e pepe ma Federico Fusca ci regala la ricetta delle tagliatelle cacio e pepe con carciofi e guanciale, in pratica una nuova ricetta per E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto che possiamo preparare anche in modo già semplice se usiamo la pasta già pronta. Non solo cacio e pepe ma anche guanciale e carciofi e il mix ci sembra perfetto. Come sempre Federico Fusca nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci mostra ogni passaggio per ottenere un primo piatto goloso, perfetto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle tagliatelle cacio e pepe di oggi 1 febbraio 2022.

Tagliatelle cacio e pepe con carciofi e guanciale di Federico Fusca – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di farina 00, 2 uova, sale

per il condimento: 2 carciofi, 200 g di pecorino romano, 3 fette di guanciale, olio evo, sale e pepe

Preparazione: impastiamo farina e uova, un pizzico di sale e creiamo il classico panetto che facciamo riposare 30 minuti coperto o avvolto nella pellicola. Tiriamo la sfoglia con la nonna papera e poi otteniamo le tagliatelle. Fusca le taglia ben larghe.

Tagliamo il guanciale a listarelle e lo rosoliamo in padella senza aggiungere altri grassi, poi togliamo dalla padella e teniamo da parte. Puliamo i carciofi e tagliamo a fettine, versiamo in padella nel grasso lasciato dal guanciale e cuociamo. Se necessario aggiungiamo un po’ di olio o un po’ di acqua.Abbiamo il pecorino grattugiato e il pepe macinato fresco, versiamo nella ciotola e mescoliamo, aggiungiamo un goccino di acqua, meglio se di cottura della pasta, mescoliamo bene e se necessario uniamo altra acqua, dobbiamo ottenere una crema ben densa.

Cuociamo le tagliatelle in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella con i carciofi cotti, aggiungiamo la crema di cacio e pepe e saltiamo, mescoliamo subito, se necessario uniamo altra acqua di cottura. Serviamo completando il piatto con il guanciale rosolato prima in padella.

