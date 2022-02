Fior di lasagne è la ricetta di Antonio Paolino

Fior di lasagne è una ricetta di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno, un modo diverso per preparare la lasagna che resta sempre un piatto molto goloso. E’ una delle ricette perfette per Carnevale ma le lasagne piacciono a tutti e spesso le portiamo in tavola di domenica. Il ripieno delle lasagne è a base di ricotta ma possiamo aggiungere quello che vogliamo, Antonio Paolino preferisce dadini di provola affumicata e di prosciutto cotto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ricette per portare in tavola tanto gusto e buon umore. Ecco come si fanno i fior di lasagne di oggi 7 febbraio 2022.

Ricette Antonio Paolino – Fior di lasagne



Ingredienti: 18 lasagne secche frastagliate

per la farcia: 250 g di provola, 300 g di prosciutto cotto, 750 g di ricotta vaccina, 3 uova, 3 foglie di basilico, 150 g di formaggio grattugiato, sale e pepe

per la salsa al pomodoro: 1 l di passata di pomodoro, 40 g di cipolla bianca, 60 ml di olio evo, sale e pepe

per decorare: 3 ciuffi di basilico

Preparazione: per il ripieno lavoriamo la ricotta con le uova e il formaggio grattugiato, poi aggiungiamo la provola affumicata a dadini, il prosciutto cotto a dadini e se vogliamo anche del basilico fresco spezzettato.

Cuociamo le lasagne in acqua bollente e salata ma le scoliamo ancora ben al dente. Disponiamo le lasagne sul tavolo, su un canovaccio adatto, spalmiamo il ripieno e arrotoliamo. Così abbiamo i nostri fiori.

Per la salsa facciamo soffriggere la cipolla tritata con un bel po’ di olio, solo dopo aggiungiamo la passata di pomodoro, il basilico. Facciamo cuocere, saliamo e poi facciamo cuocere ancora un po’, in tutto mezz’ora circa.

Disponiamo le lasagne ripiene in piedi nella pirofila e versiamo il sugo. Mettiamo in forno 25 minuti circa 1 80°. Serviamo aggiungendo altro basilico fresco.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".