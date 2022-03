Crespelle con crudo, crescenza e rucola: ricetta di Federico Fusca

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 marzo 2022 la ricetta delle crespelle con crudo, crescenza e rucola di Federico Fusca. Sono crespelle in bianco, sono le crespelle di Federico Fusca con la besciamella come condimento ma anche con il ripieno bianco perché le farciamo con crescenza, rucola e prosciutto crudo. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno molto golosa per un primo piatto da provare anche domani per la festa del papà. Possiamo preparare le crespelle anche il girono prima e poi le conserviamo in frigo, per farcirle come preferiamo. Ecco la ricetta di oggi di Federico Fusca delle crespelle con la besciamella.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Crespelle con crudo crescenza e rucola

Ingredienti: 200 g di farina, 3 uova, 340 ml di latte, 200 g di prosciutto crudo, 100 g di rucola, 500 g di crescenza

per il condimento: ½ l di latte, 45 g di burro, 45 g di farina, mollica di pane raffermo, scorza di 1 arancia, sale e pepe

Preparazione: possiamo preparare le crespelle anche la sera prima. Per la pastella sbattiamo le uova, aggiungiamo la farina facendo attenzione ai grumi, mescoliamo bene solo dopo uniamo il latte un po’ alla volta, otteniamo un composto liscio, copriamo e lasciamo da parte 30 minuti.

Ungiamo la padella con pochissimo olio o con un po’ di burro, scaldiamo bene e poi versiamo con cura un mestolo di pastella, allarghiamo il composto nella padella e facciamo cuocere la crespella sui due lati. La prima in genere non viene benissimo, proseguiamo con le altre che disponiamo una sull’altra.

Prepariamo la besciamella, nella pentola facciamo sciogliere i 45 g di burro, uniamo la farina e mescoliamo bene, facciamo cuocere per un po’ sempre mescolando. Poi aggiungiamo il latte caldo e mescoliamo sempre, portiamo a cottura, sale e pepe e teniamo da parte.

Abbiamo la mollica di pane raffermo che facciamo ostare in padella con la scorza di arancia grattugiata, attenzione a non farla bruciare.

Farciamo le crespelle spalmando la crescenza, poi aggiungiamo rucola fresca e delle fettine di prosciutto crudo. Chiudiamo piegando due volte la crespella. Disponiamo le crespelle nella teglia con un po’ di besciamella sulla base. Copriamo le crespelle con la besciamella e completiamo con la mollica, mettiamo in forno 20 minuti a 180°.