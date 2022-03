Ricette Daniele Persegani: mulinelli di crepes con ricotta e asparagi

Un primo piatto favoloso i mulinelli di crepes ripieni di ricotta e asparagi di Daniele Persegani, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 marzo 2022, una vera delizia. E’ la ricetta da provare subito perché le crepes le facciamo al forno, le crepes le cuociamo nella teglia da forno quindi tutto sarà più veloce. La pastella delle crepes di Persegani è molto semplice da fare, il ripieno è molto veloce, il condimento è besciamella e salsa di pomodoro. Non perdete questa e le altre ricette in tv di Daniele Persegani, ecco le crepes con la ricotta, spalla cotta e caciotta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – mulinelli di crepes con ricotta e asparagi

Ingredienti per le crèpes: 180 g di farina 00, 3 uova, ½ l di latte, 1 noce di burro, sale

per la crema agli asparagi: 500 g di asparagi, 500 g di ricotta, 150 g di formaggio grattugiato, 200 g di spalla cotta, 150 g di caciotta, sale e pepe, olio evo

per la salsa: 1 barattolo di salsa di pomodoro, 1 cipolla bianca, basilico, ½ l di latte, 50 g di burro, 25 g di farina, olio evo

Preparazione: iniziamo dalle crepes e nella ciotola lavoriamo le uova con la farina, evitiamo i grumi, solo dopo versiamo il latte ma poco alla volta, amalgamiamo bene e aggiungiamo anche un pochino di sale. Le crepes le cuociamo in forno. Scaldiamo la teglia nel forno, imburriamo ma solo leggermente, ci aiutiamo con la carta da cucina. Versiamo due mestoli di pastella, devono coprire tutta la teglia, mettiamo in forno 2 minuti a 180°. Continuiamo fino a terminare il composto, imburrando sempre leggermente la teglia calda.

Adesso tagliamo gli asparagi puliti a pezzi, mettiamo in padella con un po’ di burro, saliamo, pepiamo e facciamo cuocere. Nella ciotola lavoriamo la ricotta con il formaggio grattugiato, gli asparagi cotti che in parte abbiamo ridotto in crema e il resto degli asparagi che abbiamo lasciato a pezzetti, se necessario sale e pepe, mescoliamo bene.

Spalmiamo sulle grandi crepes il ripieno, aggiungiamo le fette di spalla cotta, la caciotta a dadini, arrotoliamo bene e avvolgiamo con la pellicola per alimenti, mettiamo in frigo minimo 2 ore. Poi togliamo la pellicola e tagliamo a pezzi tutti uguali.

Nella pirofila versiamo un pochino di besciamella fatta nel modo classico con burro, farina, latte, un pochino di sale. Un po’ di salsa di pomodoro e disponiamo i mulinelli di crepes, altra besciamella sopra e altra salsa, formaggio grattugiato e mettiamo in forno 15 minuti a 190°.