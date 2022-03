Ndunderi di ricotta, spinaci e caciocavallo: la ricetta degli Improta

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta degli ndunderi di ricotta, spinacini e caciocavallo di Mattia e Mauro Improta. Un altro primo piatto goloso, originale, da provare, un’altra ricetta degli Improta per un pranzo delizioso. Questa volta gli Improta ci mostrano come si fanno gli ndunderi con un impasto di farina, ricotta, formaggio grattugiato e poco altro, un piatto che possiamo completare con la salsa di pomodorini gialli e rossi, con la salsa di spinaci, con il caciocavallo. Non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno gli ndunderi di Mattia e Mauro Improta, buonissimi.

Ricette Mattia e Mauro Improta E’ sempre mezzogiorno – Ndunderi di ricotta spinacini e caciocavallo

Ingredienti: 70 g di farina, 250 g di ricotta vaccina, 30 g di amido di mais, 50 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, maggiorana fresca

per il condimento: 150 g di spinacini freschi, 200 ml di brodo vegetale, 1 scalogno, 20 pomodorini gialli, 100 g di caciocavallo, 1 spicchio d’aglio, 1 cipolla, 30 g di pecorino grattugiato, ½ bicchiere di aceto, 2 pomodori a grappolo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal condimento e nel tegame versiamo olio, aglio e i pomodorini gialli che tagliamo a metà, un pochino d’acqua, facciamo andare e aggiungiamo il pecorino grattugiato, poi frulliamo e mettiamo di nuovo nel tegame, aggiungiamo i pomodorini rossi tagliati a pezzetti.

Per la salsa di spinaci cuociamo gli spinacini 10 minuti con un pochino di olio, lo scalogno e il brodo vegetale, frulliamo.

Per gli ndunderi setacciamo la ricotta e aggiungiamo la maggiorana, il formaggio grattugiato, la farina, l’amido di mais e un uovo, impastiamo e otteniamo il panetto. Dal panetto otteniamo dei salamini, come si fa con gli gnocchi, in questo caso gli ndunderi. Cuociamo gli ndunderi in acqua bollente e salata, bastano due minuti e scoliamo con delicatezza versandoli nel condimento. Completiamo con la salsa di spinaci, il caciocavallo tagliato sottile e serviamo subito.