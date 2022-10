Fettuccine al sugo con polpette, ricetta di Francesca Marsetti

Un primo e un secondo insieme con le fettuccine al sugo con polpette, la ricetta di Francesca Marsetti

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 18 ottobre 2022 la ricetta delle fettuccine al sugo con polpette, la ricetta di Francesca Marsetti. In realtà la Marsetti accompagna Angela Frenda in cucina nel raccontare di un grande personaggio, Alberto Sordi. Come ogni martedì a E’ sempre mezzogiorno c’è una storia da raccontare, la vita di un personaggio legata alla cucina, legata ad un piatto in particolare. Fettuccine al sugo con polpette ed è ovviamente la pasta che collega tutto al grande attore. Francesca Marsetti ci regala un’ottima ricetta per fare velocemente le fettuccine al sugo e le polpette, primo e secondo ed è subito pronto il pranzo.

Ricette Francesca Marsetti – Fettuccine al sugo con polpette

Ingredienti: 300 g di fettuccine, 600 g di polpa di pomodoro, 400 g di macinato di vitello, 100 g di pane bianco, 20 g di prezzemolo tritato, 50 g di latte, 2 scalogni, olio evo, sale e pepe

Preparazione: è davvero tutto molto semplice, iniziamo dalle polpette. Nella ciotola mettiamo il macinato di vitello, volendo possiamo anche fare un misto tra maiale e vitello. Aggiungiamo sale, pepe e la mollica di pane che abbiamo già ammollato nel latte, strizzato e sbriciolato, amalgamiamo bene il tutto, aggiungiamo anche del prezzemolo fresco tritato e se vogliamo anche un pochino di aglio tritato. Facciamo delle polpettine non troppo grandi. In una padella grande versiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo lo scalogno tritato o a fettine sottile, facciamo andare ma attenzione a non farlo bruciare. Aggiungiamo le polpettine e facciamo ben dorare. Aggiungiamo la polpa di pomodoro, facciamo andare, saliamo e facciamo cuocere ancora. Cuociamo le fettuccine in acqua bollente e salata e scoliamo, condiamo con il sugo e le polpette. Serviamo subito, possiamo anche completare con del formaggio grattugiato, parmigiano o pecorino.