Ricette Daniele Persegani: lasagne verdi, zucca e gorgonzola

Lasagne verdi, zucca e gorgonzola un primo piatto molto gustoso con la ricetta di Daniele Persegani

Altra ricetta di Daniele Persegani molto golosa, la ricetta delle lasagne verdi con zucca e gorgonzola da E’ sempre mezzogiorno. Possiamo ovviamente usare anche le lasagne semplici, il primo piatto sarà ugualmente perfetto. Come sempre anche questa ricetta E’ sempre mezzogiorno è spiegata nel dettaglio ed è semplice. Formaggi, gorgonzola, besciamella da fare in casa, un’ottima zucca e in breve tempo le lasagne verdi con la zucca e il gorgonzola sono pronte. Un piatto perfetto per le feste, per la domenica ma anche per coccolare i nostri cari. Non perdete questa e le altre ricette di Daniele Persegani con Antonella Clerici. Ecco come si fa la lasagna con la zucca e il gorgonzola.

E’ sempre mezzogiorno ricetta Daniele Persegani – Lasagne verdi zucca e gorgonzola

Ingredienti per le lasagne: 400 g di farina 00, 3 uova, 70 g di spinaci lessati

Per il ripieno: 700 g di zucca mantovana, 1 l di latte, 100 g di burro, 60 g di farina 00, 300 g di montasio, 300 g di gorgonzola piccante, 100 g di formaggio grattugiato, 1 rametto di rosmarino, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: lessiamo le lasagne in acqua bollente e salata, scoliamo in acqua fredda e sempre salata, scoliamo ancora e adagiamo su un canovaccio ben pulito ma senza tracce di detersivo.

La zucca la tagliamo a dadini senza la buccia, saltiamo in padella con olio, sale, pepe e se vogliamo anche un rametto di rosmarino che poi togliamo. Lasciamo cuocere.

Per la besciamella farina e burro in pentola, facciamo sciogliere e un po’ dorare sempre mescolando, uniamo il latte caldo e metà della zucca cotta, mescoliamo e portiamo a bollore, mescoliamo e facciamo addensare, sale, pepe e noce moscata ed è pronta.

Nella teglia versiamo un pochino di besciamella, disponiamo le lasagne cotte, versiamo altra besciamella, la zucca cotta, il formaggio a fette, il gorgonzola a pezzettini e il formaggio grattugiato. Ancora sfoglia, besciamella, zucca e così via fino a terminare tutti gli ingredienti. Completiamo con sfoglia, besciamella e formaggi. Mettiamo in forno 30 minuti circa a 180°.