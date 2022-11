Riso all’orientale, la ricetta perfetta di Francesca Marsetti

Da non perdete la ricetta del riso all'orientale di Francesca Marsetti per E' sempre mezzogiorno

Il riso all’orientale, la ricetta di Francesca Marsetti dell’8 novembre 2022, la ricetta di un primo piatto perfetto da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto completo perché nel riso all’orientale ci sono piselli, prosciutto cotto, uova, carote, cipollotto, germogli di soia. Dobbiamo fare attenzione alla cottura dell’uovo e far rosolare il riso dopo la cottura, questi i due segreti più importanti per preparare un ottimo risotto all’orientale. Ovviamente scegliamo il riso basmati altrimenti è un’altra ricetta. Germogli di soia e salsa di soia, niente olio di oliva ma olio di semi e la ricetta E’ sempre mezzogiorno è perfetta. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

Ricette Francesca Marsetti – Riso all’orientale E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 350 g di riso basmati, 150 g di prosciutto cotto, 100 g di piselli, 2 carote, 1 cipollotto, 1 cipolla rossa, 2 uova, 1 cucchiaino di hondashi, 30 ml di salsa di soia, germogli di soia, olio di semi

Preparazione: cuociamo il riso basmati in acqua salata. In padella versiamo un po’ di olio e versiamo il riso pronto, facciamo rosolare mescolando con delicatezza, più che altro schiacciando per fare rosolare bene i chicchi, che ovviamente non si devono bruciare. Versiamo poi il riso in una ciotola.

Nella stessa padella versiamo un altro po’ di olio. Tritiamo il cipollotto, tagliamo le carote a dadini il più possibile uguali e mettiamo in padella, facciamo andare e solo dopo aggiungiamo i piselli che abbiamo già lessato velocemente. Poi uniamo il prosciutto cotto a dadini, mescoliamo e lasciamo scaldare bene.

In una ciotola sbattiamo le uova con un pochino di acqua, le aggiungiamo in padella con i piselli e il resto, mescoliamo subito e aggiungiamo subito il riso, mettiamo solo per pochissimo tempo sul fuoco, pochi istanti perché l’uovo non si deve cuocere del tutto. Completiamo con hondashi, che possiamo sostituire con il dado granulare di pesce, germogli e salsa di soia. Mescoliamo e il riso all’orientale è pronto.