Crespelle goduriose, la ricetta di Zia Cri

Sono davvero favolose le crespelle goduriose di Zia Cri, la ricetta di Cristina Lunardini da E' sempre mezzogiorno

Che buone le crespelle goduriose di Zia Cri, un primo piatto completo. La ricetta delle crespelle ripiene di Cristina Lunardini è una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 17 novembre 2022 per la ricetta di Zia Cri delle crepes ripiene di ricotta, salsiccia, verza, stracchino e altro. Le crepes le facciamo con la farina di castagne, una ricetta perfetta per l’autunno e l’inverno. Non perdere questa e le altre ricette con Antonella Clerici ogni giorno dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Ecco come Zia Cri prepara le sue crespelle goduriose con besciamella un gran ripieno e tanto formaggio grattugiato.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Crespelle goduriose di Cristina Lunardini

Ingredienti per le crepes: 2 uova, 1 tuorlo, 200 g di farina di castagne, ½ l di latte, sale e pepe, burro

Per la farcia: 200 g di ricotta, 100 g stracchino, 250 g di pasta di salsiccia, 150 g di verza bollita, 1 spicchio d’aglio, 1 scalogno, 1 rametto di rosmarino, sale e pepe

Per la salsa Mornay: 500 ml di besciamella, 1 tuorlo, 60 g di formaggio grattugiato, 60 ml di panna, sale e pepe bianco

Preparazione: iniziamo dalle crepes e nella ciotola lavoriamo le uova e il tuorlo con il latte, sale e pepe. Sbattiamo bene con la frusta e poi aggiungiamo la farina fi castagna, lavoriamo bene evitando grumi e poi mettiamo in frigo, ovviamente coprendo la ciotola. Lasciamo minimo 1 ora.

Per la farcia facciamo soffriggere un trito sottile di scalogno, rosmarino, aglio e ovviamente un po’ di olio, poi aggiungiamo la salsiccia sgranata e facciamo rosolare. Tagliamo la verza sottile e la aggiungiamo in padella, facciamo cuocere il tutto che deve risultare ben asciutto. Facciamo raffreddare. A parte mescoliamo ricotta e stracchino e aggiungiamo la salsiccia con la verza, amalgamiamo.

Scaldiamo bene la padella, sciogliamo un pezzettino di burro con cui sporchiamo tutto il fondo. Versiamo un colino di pastella e creiamo la crespella. Facciamo cuocere bene sui due lati e proseguiamo con le altre crepes.