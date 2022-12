Lasagne zucchine e provola affumicata, ricetta di Federico Fusca

Che idea golosa la ricetta delle lasagne zucchine e provola affumicata di Federico Fusca

E’ Federico Fusca a regalare tra le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle lasagne con zucchine e provola affumicata. Una golosa ricetta E’ sempre mezzogiorno ma è anche una ricetta per fare le lasagne in modo molto semplice. Le zucchine le prepariamo davvero in poco tempo, metà le frulliamo. In pochi minuti sarà pronta anche la besciamella, le sfoglie da lasagna sono da comprare ed ecco che in poco tempo abbiamo la nostra lasagna. Non perdete questa ricetta delle lasagne con zucchine e provola affumicata di Federico Fusca e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Federico Fusca ricetta lasagne zucchine e provola – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 6 sfoglie da lasagna – Per la besciamella: 2 l di latte, 120 g di burro,120 g di farina, noce moscata

Per la salsa di zucchine: 4 zucchine, 1 spicchio d’aglio,1 scalogno, olio evo, sale e pepe

Per gratinare: 400 g di provola affumicata

Preparazione: tagliamo le zucchine a dadini. In padella scaldiamo un filo di olio e aggiungiamo lo spicchio di aglio e lo scalogno tritato, facciamo soffriggere e poi aggiungiamo le zucchine. Facciamo cuocere evitando che si rovinino, saliamo e pepiamo. Metà le frulliamo cin un filo di olio.

Passiamo alla besciamella e scaldiamo il latte. Nella pentola versiamo farina e burro, mescoliamo sempre, facciamo sciogliere il burro e dorare il composto. Aggiungiamo il latte caldo, portiamo a cottura mescolando sempre, sale e noce moscata.

Nella teglia versiamo un po’ di besciamella, disponiamo le sfoglie di pasta, aggiungiamo altra besciamella, poi la crema di zucchine, le zucchine a dadini, la provola affumicata a dadini e formaggio grattugiato. Proseguiamo con gli altri starti quindi sfoglia e così via. Completiamo con besciamella, provola a dadini e formaggio grattugiato. Tutto in forno a 200° per circa 30 minuti. Ovviamente è da gustare ben calda.