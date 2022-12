Ricette di Natale, il tarallotto di Fulvio Marino

Centrotavola di Natale perfetto, è la ricetta del tarallotto di Fulvio Marino

Per il Natale, il Capodanno e tutte le feste in arrivo la ricetta di Natale di Fulvio Marino è perfetta, la ricetta del tarallotto. E’ un tarallo gigante con un sapore che è tutto natalizio. Fulvio Marino aggiunge semi di anice, semi di finocchio e liquore all’anice, ma possiamo anche scegliere sapori e aromi diversi in questo modo avremo un tarallotto perfetto per tutti. Il tarallotto di Fulvio Marino possiamo usarlo come delizioso centrotavola nei giorni di festa, ma ovviamente poi lo mangiamo tutti insieme con amici e parenti. Ecco la ricetta di Natale di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno, non perdete le altre idee, le altre ricette per le feste.

Ricette Fulvio Marino per Natale – Tarallotto E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 250 g di semola di grano duro, 250 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 270 ml di acqua, 15 ml di liquore all’anice, 10 g di malto, 15 g di semi di finocchio, 15 g di semi di anice, 40 ml di olio evo, 10 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro, la farina tipo 0 e anche il lievito fresco d birra sbriciolato, mescoliamo e aggiungiamo gran parte dell’acqua fredda. Iniziamo ad impastare e aggiungiamo il malto e il liquore all’anice. Impastiamo e aggiungiamo il sale, anche il resto dell’acqua. Continuiamo ad impastare e alla fine aggiungiamo l’olio, completiamo così l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul piano di lavoro e adesso possiamo aggiungere anche i semi di finocchio e i semi di anice, impastiamo e copriamo, mettiamo in frigo per circa 2 ore. Versiamo poi l’impasto sul piano di lavoro, freddo e formiamo in filone allungato, lo chiudiamo a ciambella, abbiamo così un tarallo grande che disponiamo nello stampo a ciambella. Copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio. Facciamo degli intagli in superfice e mettiamo in forno a 220° per circa 25 minuti.