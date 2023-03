Giusina Battaglia, la ricetta pasta c’anciova nella cucina di Antonella Clerici

Che buona la pasta c'anciova e la ricetta è di Giusina Battaglia nella cucina di Antonella Clerici

Ospite oggi 10 marzo 2023 nella cucina di Antonella Clerici la bravissima e simpaticissima Giusina Battaglia. Da Giusina in cucina a E’ sempre mezzogiorno e la ricetta è la pasta c’anciova ovviamente una ricetta siciliana. Che bontà la cucina siciliana e Giusina Battaglia ci delizia anche su Rai 1 con le sue preparazioni semplici e veloci. Per la ricetta della pasta c’anciova di Giusy Battaglia servono i bucatini e poi cipolla, aglio, acciughe salate, pane grattugiato, concentrato di pomodoro, uva passolina e poco altro, sarò una vera delizia. Il tempo di cottura della pasta o poco più e prepariamo il sughetto. Una cucina povera, una cucina però sempre buonissima, non c’è molto dentro ma c’è tutto il gusto di un primo piatto siciliano. Ecco come Giusina ha preparato a E’ sempre mezzogiorno la sua pasta con uva passolina, acciughe, pinoli e concentrato di pomodoro. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì su Rai 1 con Antonella Clerici e i suoi cuochi.

Ricette Giustina Battaglia E’ sempre mezzogiorno – Pasta c’anciova

Ingredienti: 300 g di bucatini,150 g di concentrato di pomodoro, 30 g di acciughe salate, ½ cipolla,1 spicchio d’aglio, 100 g di pangrattato, uva passolina, una manciata di pinoli, olio evo, sale e pepe

Preparazione: cuociamo i bucatini in acqua bollente e salata, li scoliamo bene al dente.

Versiamo un po’ di olio di oliva in padella, lo spicchio d’aglio e facciamo soffriggere anche la cipolla trotata, solo dopo aggiungiamo le acciughe, facciamo sciogliere. Aggiungiamo l’uva passolina, i pinoli, facciamo insaporire velocemente. Adesso aggiungiamo in padella il concentrato di pomodoro, mescoliamo e facciamo cuocere, bastano pochi minuti. Versiamo in padella la pasta appena scolata, saltiamo e facciamo insaporire, aggiungiamo il pepe.

In un’altra padella saldiamo bene un filo di olio e aggiungiamo il pane grattugiato, facciamo tostare ma sempre mescolando altrimenti si brucia. Otteniamo un risultato ben colorato e lo utilizziamo al posto del classico formaggio grattugiato. Serviamo il tutto ben caldo.