Tagliatelle, radicchio e pancetta: ricetta di Gilberto Neirotti

Che primo piatto le tagliatelle radicchio e pancetta di Gilberto Neirotti, la ricetta golosa E’ sempre mezzogiorno

Le tagliatelle al radicchio e pancetta di Gilberto Neirotti, un primo piatto bello da vedere, di certo ottimo ma anche facile da preparare. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno ed è un gustoso piatto di pasta. Radicchio e pancetta ma tutto su un letto di fonduta quindi una vera delizia. Possiamo anche scegliere una pasta diversa ma le tagliatelle sono perfette. La pancetta si rosola in un attimo, anche il radicchio cuoce velocemente e per la fonduta davvero non occorre esperienza in cucina. Ed ecco il primo piatto E’ sempre mezzogiorno da provare subito, la pasta con radicchio e pancetta di Gilberto Neirotti e Antonella Clerici.

Tagliatelle radicchio e pancetta di Gilberto Neirotti – Ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 350 g di tagliatelle, 50 g di pancetta affumicata, 1 cespo di radicchio trevigiano, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai di olio evo, sale e pepe

Per la fonduta: 200 g di Monte veronese semi stagionato, 100 ml di panna fresca

Preparazione: scaldiamo la padella e tagliamo la pancetta a sottile, a listarelle, la facciamo dorare. Togliamo la pancetta ma la lasciamo in padella il grasso sciolto, qui aggiungiamo lo spicchio di aglio, olio e il radicchio tagliato come la pancetta, sale e pepe. Non dimentichiamo di tenere da parte un po’ di radicchio fresco tagliato sempre sottile.

Passiamo alla fonduta e nel pentolino scaldiamo la panna, aggiungiamo il formaggio grattugiato, teniamo la fiamma sempre bassa, mescoliamo ma non rendiamo tutto troppo bollente. Possiamo anche frullare la fonduta.

Cuociamo la pasta, scoliamo al dente e la saltiamo in padella con il radicchio, aggiungiamo la pancetta che abbiamo tenuto da parte. Nel piatto versiamo un po’ di fonduta e disponiamo bene la pasta completando con il radicchio crudo.