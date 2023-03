Che buone le lasagne con salmone, la ricetta dei gemelli Billi da E' sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta originale e di certo gustosa dei gemelli Billi, questa volta facciamo le lasagne ma sono lasagne con il salmone. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta del 31 marzo 2023, la ricetta per fare le lasagne con salmone, besciamella, finocchi, e altri ingredienti che un po’ vi stupiranno. Di certo è una delle ricette dei gemelli Billi da provare, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da seguire. Ogni giorno con Antonella Clerici su Rai 1 tante idee e consigli per portare in tavola qualcosa di diverso o piatti della tradizione. Come sempre non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì ma adesso scopriamo nel dettaglio come si preparano queste lasagne al salmone con besciamella.

Lasagne con salmone gemelli Billi – Ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di sfoglie di pasta all’uovo, 400 g di salmone affumicato, 60 g di burro, 60 g di farina 00, 250 ml di panna fresca, 250 ml di latte, 2 bustine di zafferano, 10 g di zenzero in polvere, 40 g di formaggio grattugiato, 100 g di finocchi, prezzemolo tritato, finocchietto selvatico, 400 g di pasta sfoglia, 1 albume, burro, olio evo, sale e pepe

Preparazione: per fare la besciamella scaldiamo il latte con la panna. Nella pentola sciogliamo il burro con la farina, mescoliamo e facciamo un po’ imbrunire, versiamo adesso latte e panna caldi, mescoliamo e facciamo addensare a fiamma bassa e sempre mescolando, sale, pepe e anche zenzero e zafferano, amalgamiamo bene il tutto.

Tagliamo i finocchi a piccoli dadini, il salmone affumicato lo tagliato piccolissimo, tritiamo al coltello anche finocchietto e prezzemolo, mescoliamo.

Abbiamo già le sfoglie di pasta all’uovo anche la pasta sfoglia. Imburriamo la teglia e versiamo un po’ di besciamella gialla. Disponiamo lo strato di sfoglia, altra besciamella e il mix col salmone preparato prima. Proseguiamo alternando sfoglie di pasta all’uovo e mix col salmone. Completiamo con il formaggio grattugiato. Copriamo il tutto con la pasta sfoglia. Spennelliamo con l’albume. Mettiamo in forno a 180° per circa 20 minuti.